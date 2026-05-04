La declaración de Ábalos reabre la imagen de la ruptura entre Sánchez y quien fue su mano derecha

La comparecencia de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo ha devuelto al primer plano la ruptura entre Pedro Sánchez y quien durante años fue una de sus figuras más cercanas. Mientras el exministro trataba de defenderse en la causa por la trama de las mascarillas, el presidente del Gobierno se encontraba de nuevo fuera de España, en Armenia, y evitaba pronunciarse sobre un caso que vuelve a proyectar la imagen de su antiguo núcleo duro ante la justicia.

La declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo ha reactivado una imagen incómoda para el Gobierno: la de quien fuera durante años mano derecha de Pedro Sánchez sentado en el banquillo, en una causa que vuelve a entrelazar política, poder y confianza rota.

El exministro ha comparecido en el Supremo dentro del procedimiento por el presunto pago de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, una causa en la que también están implicados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El exministro de Transportes ha negado en su comparecencia que los "folios" a los que aludían sus conversaciones con Koldo García fueran una referencia al dinero, y ha intentado rebajar la lectura incriminatoria de la investigación, pero el foco político ha ido más allá de su defensa.

La declaración de Ábalos ha coincidido, una vez más, con un viaje internacional de Pedro Sánchez. En esta ocasión, el presidente participaba en la reunión de la Comunidad Política Europea en Armenia, lejos de Madrid y también lejos del momento más visible de la comparecencia de su antiguo colaborador. Desde allí, el jefe del Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el asunto.

Ruptura en 2021

La imagen política es especialmente delicada porque Ábalos fue durante años uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez. Ambos recorrieron media España en la etapa en la que el actual presidente trataba de recuperar la secretaría general del PSOE, en una relación de estrecha colaboración que después se trasladó al poder institucional. Ábalos fue una pieza clave del engranaje interno socialista y uno de los nombres más influyentes en la dirección del partido.

La relación entre ambos tuvo su punto de inflexión en julio de 2021, cuando Sánchez prescindió de Ábalos de forma fulminante y sin una explicación pública del todo clara. A partir de ahí comenzó una separación política que no fue total, porque el exministro reapareció después en las listas electorales de 2023. Tampoco entonces el movimiento quedó plenamente aclarado desde el Gobierno.

Esa secuencia ha alimentado durante meses la interpretación de que la relación entre ambos nunca se rompió del todo en términos políticos, aunque sí en la práctica institucional. El contraste entre la lealtad mostrada por Ábalos en los años de ascenso de Sánchez y su posterior caída ha terminado por convertirse en uno de los elementos más llamativos de este caso.

El caso ha vuelto a situar al presidente ante una incomodidad conocida: la de ver cómo una de las personas que más cerca estuvo de su ascenso al poder acaba convertida en protagonista de una investigación judicial. En paralelo, Sánchez ha intentado mantener la máxima distancia posible, consciente de que la imagen de Ábalos en el banquillo salpica, aunque sea de forma indirecta, a una etapa central de su liderazgo.

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