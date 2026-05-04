El PP ve en Ábalos el "primer juicio al sanchismo" y el PSOE se desmarca del exministro

José Luis Ábalos se ve con una "condena clara". Así lo ha defendido durante su declaración durante el juicio del 'caso mascarillas' en el Supremo. El exministro da por hecho su sentencia, pero no porque reconozca los delitos que se le imputan, sino por lo "mediático" del caso.

Si finalmente es condenado por tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos y organización criminal, dependerá del tribunal. En eso coinciden todos los partidos, desde el Gobierno a la oposición. En lo que discrepan es hasta dónde llegaron los tentáculos de la supuesta trama.

El PP señala a Pedro Sánchez

El Partido Popular ve en esta declaración del exministro Ábalos en el banquillo "la imagen más fiel" del primer juicio al Gobierno de Sánchez. Los populares le califican como "el ingeniero de las primarias y el arquitecto" del sanchismo y señalan directamente al presidente.

En rueda de prensa desde la sede nacional del PP, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha acusado a Sánchez de ser "la mano invisible de todos los casos de corrupción". No solo del juicio a este ‘caso mascarillas’, que ve "escandaloso y muy grave".

El Partido Socialista se desmarca de Ábalos

En privado, fuentes del PSOE reconocían hace días estar "expectantes" por lo que pudiese decir Ábalos ante el juez. Desde Ferraz reconocen que están siguiendo su declaración, pero desde la "máxima tranquilidad". Y con otro ojo puesto, explican, en el juicio al 'caso Kitchen' que sigue esta semana también en la Audiencia Nacional.

Fuentes socialistas se desmarcan del caso. Defienden que el Partido Socialista y el Gobierno actuó contra la corrupción en cuanto tuvieron conocimiento del caso. Y destacan que el exministro se está limitando a relatar "su vida privada", sin señalarles. "Ábalos está desmintiendo a Aldama, que lo único que hizo fue acusar sin pruebas", concluyen desde el PSOE.

Vox habla de "mafia" de Sánchez

Más allá de las palabras de Ábalos, Koldo García o Aldama en Supremo, para Vox queda claro que "el número uno de esta trama2 sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Santiago Abascal habla de "mafia" y pone en duda que Sánchez desconociera las presuntas irregularidades del que fuera su secretario de organización en el PSOE.

Desde Úbeda, en Jaén, dónde el líder de Vox hace campaña electoral por las próximas elecciones en Andalucía, Abascal considera que la justicia terminará aclarando "quién es la X" de la supuesta trama de corrupción, dando por hecho, en su opinión, que es el propio presidente.

Los socios de Sánchez piden "investigar hasta el final"

Sumar, socio de coalición del PSOE, reclama que la justicia haga su trabajo hasta el final y ahondar en el caso, "afecte a quién afecte". Y reivindica las propuestas anticorrupción de los de Yolanda Díaz para combatir este tipo de causas. Entre ellas, Sumar defiende la creación de una Oficina Anticorrupción, que el Congreso tumbó hace meses con el voto en contra de la oposición.

Podemos, mucho más duros con los socialistas, ven "muy difícil", que ni el PSOE, ni Pedro Sánchez supiese de las "andanzas", dicen, de José Luis Ábalos o Koldo García. "Es inverosímil", afirma Pablo Fernández, portavoz de la formación morada. "El caso no es asimilable a Gürtel, pero evidencia que PP y psoe conviven con la corrupción como forma de gobierno", concluye.

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