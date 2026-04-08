La DGT, "a toda velocidad": 700 multas por hora y bate su récord histórico

"Por pisar la raya continua. Dos fotos tengo", nos dice un conductor que ha sido sancionado con dos multas a razón de 200 euros. "Es recaudar, recaudar y recaudar. Y luego no arreglan ni las carreteras", sentencia. "Yo cinco multas de velocidad en el último año. Mil euros", comenta Américo mientras nos avisa del último tipo de radar que se está imponiendo: "El de la raya continua. Cuidado con él". Son sólo dos ejemplos de los muchos que podríamos encontrar. Porque en 2025 se batió un récord histórico. La DGT emitió más sanciones que nunca, 6,1 millones. Por afinar, una cada cinco segundos.

Aumento de fallecidos esta Semana Santa

En una recta de la N 301, camino de una entrevista, nos topamos con un accidente mortal. Un turismo ha impactado contra un camión. Fernando García pertenece a la AEGC, la Asociación Española de Guardias Civiles. Al ser preguntado por si hay correspondencia entre el aumento de multas y el descenso de accidentes, nos responde que "no, porque falta vigilancia en nuestras carreteras. La DGT está prefiriendo invertir en radares de pórtico, fijos, de cinturón… pero la vigilancia que hace la Guardia Civil de Tráfico es la que está faltando. La prueba la tienes en la siniestralidad de Semana Santa: 27 fallecidos, uno más que el año pasado". Cuando hablamos con Fernando no se había publicado aún el dato definitivo: 30 muertos.

"200 euros por pasarme 7 kilómetros por hora"

Antes de que finalice el año habrá 122 nuevos radares de la DGT. Nos lo confirma Antonio, un conductor bien informado nos lo confirma y describe la última multa que le pusieron:"200 euros. Me pasé 7 kilómetros por hora. Ahora van a invertir un millón en poner más radares, porque debe ser que son pocos para ellos". Más conforme parece un joven que prefiere no presentarse: "Iba a 160, me han quitado dos puntos y trescientos pavos. Hombre, algo de razón, no les falta". Su consuelo es que siempre puede acogerse al pronto pago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.