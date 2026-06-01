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Mueren la madre y la abuela de un niño de 5 años al intentar rescatarle en una presa: "Es una zona sin vigilancia ni señalización"

Ambas se ahogaron al intentar rescatar a un niño de 5 años, que fue arrastrado por la corriente mientras se bañaba en una presa de Baños de Cerrato, en Palencia.

Bombero

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Una tragedia ha conmocionado por completo al municipio palentino de Venta de Baños. Allí, la madre y la abuela de un niño de 5 años han fallecido intentando salvarle la vida al pequeño, que ha sobrevivido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el menor perdió el control de la tabla con la que jugaba cerca de la presa de Baños de Cerrato y fue arrastrado por la corriente. Ambas mujeres se lanzaron al agua, pero la corriente hizo que se separaran. Al tiempo, unos pescadores encontraban a la madre, ya fallecida, y al niño, que estaba con vida, agarrados a la tabla. Al otro lado de la presa, una familia localizaba a la abuela, que en ese momento estaba viva, pero fallecía al llegar a la orilla.

Según los equipos de rescate, el problema fue que ni el niño, ni la madre, ni la abuela, ni los pescadores que las encontraron sabían nadar. Todo sumado a que es una zona peligrosa en la que no estaba permitido el baño, pero cuyo fácil acceso hacía recurrente la presencia de los bañistas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con David Herrero, oficial de bomberos de Palencia, del equipo que participó en el despliegue. "Nosotros no vimos la señalización de prohibición", advierte, "es una zona recreativa, pero no está anunciado que te puedes bañar". David Herrero afirma que este tipo de zona debe estar señalizada y vigilada y, en caso de no estarlo, debe prohibirse terminantemente el baño.

La tragedia ha conmocionado a los vecinos de Venta de Baños, especialmente a la familia del pequeño, que lamenta dos terribles pérdidas.

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