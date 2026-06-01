Antonio Orozco y Luis Fonsi se alían contra Edurne y Ana Mena: “No tienen corazón”

Cada estrategia cuenta cuando se habla de ganar La Voz Kids y, por eso, los coaches ya están poniendo en marcha sus artimañas en las Audiciones a ciegas. Los equipos siguen creciendo y, ante el imparable ritmo que parece estar adoptando Edurne, Antonio Orozco se ha llevado a su compañero Luis Fonsi para tomar cartas en el asunto.

“No te alíes con ellas”, le decía Orozco a su amigo: “No tienen corazón”. Fonsi, por su parte, también veía con ojos críticos el desempeño de las dos cantantes: “Estas mujeres vinieron agresivas”. Ahora bien, Antonio sabía cuál era su enemiga principal: “Estas mujeres no. Edurne”.

Edurne, al oír su nombre, corría para disuadir la alianza que se estaba forjando en el plató. Sin embargo, lo hizo demasiado tarde. El pacto estaba firmado y solo quedaba disimular, coreando el nombre de la artista mientras volvían a sus respectivos asientos.

Orozco no dudaba en confesar su estrategia tras el telón: “He hecho un pacto con Fonsi contra Edurne”. El puertorriqueño también revelaba la nueva forma de actuar: “Tenemos que unirnos, tenemos que hacer una alianza para ir contra las chicas. Especialmente contra Edurne”.

¿Conseguirán resultados? Por el momento, dale play al vídeo de arriba y descubre cómo se ha llevado a cabo esta primera colaboración estratégica de La Voz Kids 2026.

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