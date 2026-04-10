"¡Quítate! Tiene sangre en las manos": así vivieron los agentes la brutal detención a los asesinos de un hombre en Benimámet

El juez que instruye el caso del asesinato de Juan Carlos Martínez trata de esclarecer si se trató de un brutal asesinato en familia o un acto de legítima defensa.

Juan Carlos Martínez, de 59 años, fue apuñalado en la casa de sus vecinos en el municipio valenciano de Benimàmet. Desde el principio, las investigaciones de la Policía Nacional de Valencia concluyeron que el autor material de las puñaladas fue el hijo de 34 años. Sin embargo, también señalan que ambos progenitores participaron activamente en el suceso: la madre golpeando a la víctima con un bate en la cabeza y el padre sujetándole las muñecas.

La principal prueba incriminatoria fue el propio testimonio de la madre de la víctima que aseguró que su hijo subió a la casa para pedir a sus vecinos que dejasen de hacer ruido. Hoy, la Policía ha publicado las imágenes del crimen.

Las imágenes, que fueron grabadas con la cámara que llevan los agentes, muestran como uno de ellos encuentran nada más entrar a la vivienda el cadáver de Juan Carlos y a la madre, que sale a la puerta y habla con los agentes. Dice a los agentes que "ha venido el vecino de abajo y le ha amenazado". Tras estas declaraciones, los agentes esposan al hijo y continúan registrando la vivienda.

Posteriormente, encuentran al padre tumbado en la cama y tapado con una sábana, al que también engrilletan al ver manchas de sangre en sus manos.

"Estas imágenes son importantes para imputarles de un delito de asesinato"

Según el inspector de policía, Serafín Giraldo, son imágenes impresionantes. No obstante, detalla lo importante que es "la cámara" para captar "estas imágenes judicializadas". Giraldo ha descrito la actuación policial, que en su opinión es impresionante, y destaca cómo van deteniendo a cada miembro de la familia. Asimismo, asegura que estas imágenes son importantes "para imputarles de un delito de asesinato".

Para Isabel Rábago, había una "clara intención" y una colaboración "de la que no se van a poder defender ni mucho menos". Por su parte, Ángel Antonio se pregunta por qué "trascienden estas imágenes".

Giraldo asegura que ya "no se necesitan para la investigación y estas imágenes forman parte del marketing policial". Además, detalla que son "de interés público y la sociedad tiene que saber esta situación".

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