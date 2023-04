Descubre que su hija sufre abusos sexuales del novio de su exmujer al leer su diario: "Él decía que la pequeña le bajaba la mano ahí"

El padre notó que su hija tenía un cambio de conducta con 8 años. Decide leer un diario personal y ahí se entera de que la niña es víctima de abusos. Se trata de la actual pareja de su exmujer y madre de la niña. La Audiencia de Valladolid rechazó su ingreso en prisión preventiva. Su hija no quería contacto físico de ningún tipo. Ni si quiera se dejaba bañar, ni si quiera podía tener las piernas abiertas. Comportamientos que el padre empezó a entender cuando leyó los abusos en su diario.

"Se me paró el tiempo", dice cuando recuerda el momento en que leyó los hechos.

Los padres de la niña están separados y tienen la custodia compartida. Cada semana la menor está con uno de ellos. La niña comenzó a mostrar rechazo a estar con su madre. Le decía al progenitor que dice cuando la dejara en la fila se fuera porque si no se ponía a llorar al no querer irse con la madre. Asegura que la niña ha pasado por psicólogos que dan total credibilidad a su testimonio. Tras ser denunciado el presunto acosador decía que la culpa era de la niña porque era ella la que le bajaba la mano a él.

"Hasta que este hombre no entre en la cárcel yo no voy a parar"

No entiende que estando condenado a 11 años de cárcel este hombre esté en la calle haciendo vida normal. "Hasta que este señor no esté en la cárcel no voy a parar. Donde él esté voy a hacer que todo el mundo se entere de quién es este señor. He estado allí, he hablado con colegios, asociaciones de vecinos, ludotecas y centros de ocio infantil. Todos los sitios donde pueda hacer algo similar", apunta.