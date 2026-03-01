Munir El Haddadi y una odisea de 24 horas para huir de Irán: "En el aeropuerto me dijo un amigo que acababan de atacar"

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán desde este pasado sábado han obligado a muchos ciudadanos, algunos de ellos deportistas, a abandonar el país a contrarreloj para poder ponerse a salvo. Varios jugadores de fútbol españoles se las han tenido que ingeniar como han podido para escapar del que es ahora mismo uno de los lugares más peligrosos del planeta.

Munir, 24 horas de viaje entre Irán y Madrid

Uno de ellos ha sido Munir, hace un año emigró a Irán y este fin de semana se ha visto sorprendido por los bombardeos. Tras una odisea de dudas, miedo y un viaje que parecía no terminar, ha llegado esta tarde de domingo a Madrid después de más de 24 horas de trayecto: "Son cosas que pasan, lo importante es que ya estamos aquí, a ver que es lo que pasa ahora", explicó Munir a medios como Antena 3 y La Sexta a su llegada al aeropuerto de Barajas.

"En el aeropuerto un amigo me dijo que acababan de atacar Irán"

El canterano del Barça, que también pasó por Sevilla y Valencia entre otros equipos de la Liga, puso rumbo al país persa el pasado verano, y tras la suspensión de la liga iraní por los ataques de Israel y Estados Unidos, el hispano-marroquí quiso regresar a España, pero una vez montado en el avión, le obligaron a bajar por el riesgo de los bombardeos: "Llego para el aeropuerto y justo para aterrizar nos dicen que tenemos que bajarnos, justo me dijo un amigo que acababan de atacar (Irán)", admitió.

Su club le facilitó un chófer para llegar a Turquía

Munir tuvo que tomar otro rumbo, y el Esteghlal, club para el que juega, le facilitó un chófer para llegar a la frontera con Turquía tras 16 horas de trayecto, desde donde finalmente ha conseguido volar: "Hemos sufrido durante el viaje, al final no descansas, estás pendiente de lo que pueda pasar", concluía.

Un día completo pasó desde que el delantero bajó del primer avión hasta que ha pisado suelo español. Una vez en Madrid quiso agradecer el cariño de la gente en sus redes sociales.

Por el momento, Munir no ve factible retomar la competición a corto plazo y la Federación Española de Fútbol ya ha activado un gabinete de crisis para apoyar a entrenadores y jugadores desplazados en la zona bélica.

De momento, sin Finalissima... y con Medvedev y Rublev atrapados en Dubái

Por otra parte, en territorios como Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubái, hay varios tenistas que se encuentran atrapados al estar cerrado el espacio aéreo. Entre ellos jugadores como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Griekspoor, Aliassime y otros doblistas que participaron en las rondas finales del ATP 500 de Dubái. Lo que supone un gran problema para ellos ya que en los próximos días se jugará el Masters 1.000 de Indian Wells en California (los cabezas de serie debutarían el próximo 6 de marzo). Este mismo domingo también se confirmó por parte de la Federación de Fútbol de Qatar la suspensión de todos los torneos y competiciones "hasta nuevo aviso", entre ellas la Finalissima entre España y Argentina del próximo 27 de marzo.

