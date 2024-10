¿Demasiados datos solicitados? Los hosteleros, en contra del nuevo registro turístico: "Es un tema propiamente policial"

Llega el Gran Hermano turístico. Así lo llaman algunos medios internacionales que se han hecho eco de la propuesta del Gobierno relativa al nuevo registro de viajeros en alojamientos turísticos. Tras ser pospuesta en distintas ocasiones, se aplicará finalmente el próximo 2 de diciembre, pero no como se había concebido desde un principio.

La propuesta del Gobierno

Cualquier persona que decida alojarse en un hotel, hostal, apartamento turístico, pensión o camping deberá rellenar un cuestionario con el triple de datos de los que se piden actualmente. Por su parte, los alojamientos estarán obligados a trasladar esa información a la Secretaria de Estado de Seguridad a través de una aplicación en línea.

Hasta 43 datos: nombre completo, dirección, teléfono, nacionalidad, documento de identidad, fechas de entrada y salida, detalles del pago e incluso la relación de parentesco que haya con los menores. Información que en el caso del alquiler de vehículos es aún mayor.

"Se sale de nuestras atribuciones"

El sector turístico ve muy complicado recabar toda esta información a nivel administrativo. Ve difícil el equilibrio entre el derecho a la intimidad y la protección de la seguridad pública. "Se sale de nuestras atribuciones. Es un tema propiamente policial", afirma Carmen Carús, directora de un establecimiento hotelero. Prevé que los turistas "van a tomárselo bastante mal" y destaca que "es un tema trascendente en la competitividad del mercado español que compite con los demás mercados de Europa y del mundo donde no se pide nada de esto".

¿Y si el cliente se niega a proporcionar los datos? Carús subraya que "en esta norma no está contemplado lo que tenemos que hacer cuando un cliente se niegue". "Me convierto en un servicio más de la seguridad ciudadana. No somos policías, para esto están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", añade.

"Nos va a complicar muchísimo el proceso operativo de los hoteles", denuncia Daniel C. Von Der Ehe, director de otro hotel, que considera que esta norma está "desequilibrada y fuera de nuestro alcance".

Interior cede

Tras la queja del sector, Interior ha cedido. Según apunta la Confederación de Agencias de Viaje, el Gobierno no exigirá por el momento más datos de los que ya se piden, aunque la medida seguirá entrando en vigor el 2 de diciembre. Su aplicación queda aplazada hasta la aprobación de una orden ministerial, que, según apunta el ministerio, se elaborará en diálogo con los representantes del sector.