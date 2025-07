La defensa de Pedro Sánchez de la histórica Paca Sauquillo: “Los que no entiendan el feminismo no tienen hueco en el PSOE”

Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público a Paca Sauquillo, presidenta del PSOE madrileño y referente histórico en la lucha feminista en España. Sauquillo defiende con rotundidad la vinculación del socialismo con el feminismo: “No entiendo que puedas ser socialista si no eres feminista. Es la lucha por la igualdad y por dignidad de la mujer y en ese sentido yo creo que toda nuestra trayectoria del PSOE es de la lucha por el feminismo. Y esa es la postura que hemos tenido los socialistas históricamente desde la dictadura y a partir del año 82, luchando por la dignidad de las mujeres”.

La dirigente no esconde su indignación ante las recientes declaraciones de algunos miembros de su partido como los audios en los que se escucha a Ábalos y a Koldo repartirse a prostitutas: “A mí las declaraciones que han hecho estas personas no solamente me duelen sino que me han parecido tan impresentables que yo casi prefiero ni tenerlas en cuenta. Creo que ellos mismos han demostrado lo que eran, consideran que las mujeres no tienen ningún derecho. Me ha dolido muchísimo, quizás me ha dolido más que los casos de corrupción”. En este sentido, Sauquillo subraya que “a las socialistas lo que más nos ha dolido ha sido la forma con la que entienden las mujeres. Dentro de nuestro partido, todos los que no entiendan el feminismo, no tienen hueco en el PSOE”.

Sobre las posibles medidas que Pedro Sánchez pueda adoptar para reforzar el feminismo dentro del partido, Paca asegura: “Las mujeres han votado fundamentalmente al PSOE durante todos estos últimos años porque creo que han visto que se hacían leyes y se las tenía en cuenta para la igualdad entre hombres y mujeres. El shock que se ha producido con estas tres personas nos ha dejado una situación muy incómoda y puedo entender que haya mujeres que puedan cambiar su voto, pero creo que hay que decirlas que nosotras tenemos muy clara la ruta por la lucha por la igualdad”. En tono firme, advierte que “en el partido no vamos a aceptar que haya personas, hombres o incluso si hay alguna mujer, que acepte este tipo de lenguaje. Tienen que estar inmediatamente expulsados”. Pero la presidenta del PSOE madrileño se muestra optimista con el futuro del PSOE: “Estoy confiada en que el comité federal haga volver a recuperar la lucha por la igualdad de las mujeres”.

