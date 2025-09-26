La declaración de Adriana Lastra en la que aseguraba no saber nada de la relación de Ábalos con la prostitución: "Una mala racha"

OK Diario ha tenido acceso a la declaración de las que fueran dirigentes del PSOE Carmen Calvo y Adriana Lastra en el juicio por la denuncia que José Luis Ábalos interpuso contra una periodista por publicar informaciones sobre su vida . En su declaración en sede judicial ambas exculpan a Ábalos de tener una vida extramatrimonial e ir con prostitutas.

Adriana Lastra asistió a ese juicio en abril de 2023. La periodista se había puesto en contacto con ella para recabar información sobre Ábalos. Lastra niega que el exministro de transportes hubiera recurrido a servicios de prostitución.

Sí reconoce haberse reunido con Carolina Perles, exmujer de Ábalos, y que es cierto que le contó que estaba en "una situación complicada con Ábalos". "Lo que nos dijo es que estaba pasando una mala racha porque tenía sospechas de que José Luis le era infiel pero nada más y negó que hubiera recurrido a servicios de prostitución".

"Lastra estaba como testigo con obligación de decir la verdad"

Apunta la periodista Elisa Beni que en este juicio Adriana Lastra está como testigo con obligación de decir la verdad. "Pero la exmujer ha dicho que en ese momento ya había descubierto las fotos de las prostitutas incluso creo que este señor ya tenía mantenida a una de esas prostitutas", añade.

Matiza Gonzalo Bans que en el momento en el que se produjo esa declaración en sede judicial Ábalos estaba apartado del Gobierno. A lo que añade Paco Marhuenda que mientras él estuvo en el Gobierno viajaban los ministros con los escoltas. "No viajabas con una chica de 20 años que parecía salida de no se sabe dónde. De todo esto Adriana Lastra no sabía nada, Carmen Calvo no sabía nada.. Sánchez no sabia que su suegro tenía negocios de prostitución y saunas gays... es que aquí nadie sabía nada... ¿qué democracia estamos creando Susanna?", señalaba.

