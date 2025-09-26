César busca recuperar a Amanda, pero ella lo rechaza al oír hablar del pasado que quiere olvidar

El matrimonio entre Amanda y César se tambalea por la insistencia de él en destapar el pasado. La historia de los Oramas y la muerte de Roberto Hurtado siguen persiguiéndolos.

Tras su regreso de la casa de campo, Amanda esperaba un gesto de cariño, pero su marido solo traía noticias sobre Saúl. Dolida, decidió apartarse y dejarlo fuera de su vida.