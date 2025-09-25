Antena 3 LogoAntena3
¡La manera más épica de descorchar una botella! Álex González alucina con la ciencia de Marron

El equipo de ciencia ha demostrado el principio de conservación en el momento lineal de la manera más visual posible.

¡La manera más épica de descorchar una botella! Álex González alucina con la ciencia de Marron

La visita de Álex González a El Hormiguero ha estado marcada por la cercanía y la espontaneidad. Entre confidencias y risas, el intérprete ha mostrado su faceta más personal.

Antes de despedir la visita del invitado, Marron ha aparecido en el plató para sorprenderle con una manera impresionante de descorchar una botella. El equipo de ciencia ha demostrado la potencia que puede adquirir un objeto dándole velocidad de una forma de lo más visual.

Gracias al principio de conservación del momento lineal, una simple cadena a a que se le aplica una fuerza en uno de los extremos ha podido hacer añicos una botella de cristal. ¡Imperdible!

