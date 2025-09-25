Susanna Giso desvela contra quién dirige su cabreo Mar Flores: "No es con su hijo ni con su nuera"

El enfado de Mar Flores es más que evidente y tiene una persona como principal objetivo de su ira. No se trata de su hijo Carlo Costanzia, ni de su nuera, Alejandra Rubio, hija a su vez de Terelu Campos. Quien está en el ojo del huracán es precisamanete su consuegra, la periodista Terelu. Así lo confirmaba la presentadora de Más Espejo Público, Susanna Griso, citando como fuente directa a una amistad cercana de Mar: "Un amigo cercano de Mar Flores me dice que el cabreo de Mar no es con su hijo ni con su nuera (...)".

La famosa foto "de la vergüenza"

El motivo no es otro que la instantánea que se tomó en el 'photocall' de la celebración del 60 cumpleaños de Terelu. Para esa imagen posaron la anfitriona, su hija y su yerno, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, y la chispa que originó el incendio fue la cuarta persona. A mano derecha de Terelu, el padre de su yerno, Carlo Costanzia padre. Precisamente al aristócrata italiano es a quien Mar Flores acusaría de cometer malos tratos contra ella en la década de los noventa.

Mar Flores por su parte no asistió a tremendo evento, difícilmente habrían tenido una pacífica velada, con el padre de su hijo Carlo presente. A partir de ahí se han sucedido una escalada de reproches y acusaciones.

"Él apoya a su padre"

La periodista Gema López explicaba la tesitura en la que estaría Mar, que no quiere distanciarse de su hijo Carlo, quien públicamente se sitúa de lado de su padre, de mismo nombre: "No quiere romper porque ya bastantes años ha estado separada de su hijo".

"Se llevan mal de origen"

Lázaro Sánchez, periodista, admitiendo la tesis de Gema, apuntaba a una mala relación preexistente entre ambas famosas y que por ello ahora Mar, con el lío de la polémica foto "se agarraba a quien peor le cae".

Mar no parece 'en calma'

Al mismo tiempo que admitía que de no querer Terelu, esa foto no se hace, sin quitar responsabilidad al resto de los presentes; Lázaro enumeraba una lista de famosas con las que Mar Flores mantendría una enemistad a parte de Terelu: "Tienes de enemiga a Sofía Mazagatos, a Nuria González, a Terelu Campos, de enemigo a Cayetano Martínez de Irujo".

Ponía en duda Lázaro el título del nuevo libro de la famosa: "Hija... ¿'Mar en Calma'?...".

