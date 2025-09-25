No te la pierdas
Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero
El actor ha sido el protagonista de una noche marcada por las risas, las confesiones y los momentazos.
Álex González ha llenado El Hormiguero de energía y buen humor. El artista ha hablado de su trabajo y ha protagonizado momentos que han hecho disfrutar tanto al público como a los colaboradores.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la reciente operación de nariz del intérprete. "No es estética", ha aclarado mientras contaba cómo sufrió la fractura mientras boxeaba.
Además, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para imitar a otras personas a raíz de su último papel y Álex ha mostrado el gesto más irritante que ha aprendido. "Ahí se está rifando una hostia", ha dicho entre risas el presentador.
También ha hablado sobre su sueño recurrente por excelencia. El actor ha dicho que lleva mucho tiempo soñando varias noches con que viaja al espacio: ""daría lo que fuera por hacerlo"", ha afirmado. ¡No te lo pierdas!
