Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te la pierdas

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

El actor ha sido el protagonista de una noche marcada por las risas, las confesiones y los momentazos.

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

Publicidad

Álex González ha llenado El Hormiguero de energía y buen humor. El artista ha hablado de su trabajo y ha protagonizado momentos que han hecho disfrutar tanto al público como a los colaboradores.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la reciente operación de nariz del intérprete. "No es estética", ha aclarado mientras contaba cómo sufrió la fractura mientras boxeaba.

previa

Además, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para imitar a otras personas a raíz de su último papel y Álex ha mostrado el gesto más irritante que ha aprendido. "Ahí se está rifando una hostia", ha dicho entre risas el presentador.

También ha hablado sobre su sueño recurrente por excelencia. El actor ha dicho que lleva mucho tiempo soñando varias noches con que viaja al espacio: ""daría lo que fuera por hacerlo"", ha afirmado. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

¡La manera más épica de descorchar una botella! Álex González alucina con la ciencia de Marron

¡La manera más épica de descorchar una botella! Álex González alucina con la ciencia de Marron

espacio

Álex González revela su sueño más recurrente: ¡un viaje al espacio!

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"
En El Hormiguero

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan
¡Bienvenidos!

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco
El Rosco | 25 de septiembre

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco: ¿son suficientes sus 23 aciertos?

La concursante se ha plantado tras intentar dar la sorpresa, confiando en que su listón no fuera superado por Manu en su última jugada.

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra
Mejores momentos | 25 de septiembre.

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: “Hugo es el boss”

El concursante ha logrado sorprender con sus versos a Lucía Jiménez, Hugo Welzel, Víctor Elías y Ana García Lozano.

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Bertín Osborne

Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Publicidad