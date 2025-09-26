Semifrío de limón con frambuesas: el postre más ligero y delicioso de Karlos Arguiñano

El semifrío de limón con frambuesas es una opción ideal para quienes buscan un postre sabroso y ligero. Karlos Arguiñano apuesta por esta combinación refrescante que resalta el ácido del limón y el dulzor de la fruta.

Además de su sabor, este postre destaca por su aporte de vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmune y mantener la piel luminosa. Una receta sencilla y deliciosa para disfrutar en cualquier momento.