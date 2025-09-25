Álex González revela su sueño más recurrente: ¡un viaje al espacio!

Cerramos la semana por todo lo alto con la visita de... ¡Álex González! El actor ha venido a compartirnos algunas de las mejores anécdotas que ha experimentado a lo largo de su trayectoria profesional y contarnos todo sobre sus próximos proyectos.

Pero si algo nos ha dejado sorprendido es... ¡con lo que sueña el actor! Desde hace ya tiempo, pero específicamente estos últimos meses, Álex González ha confesado que, al menos tres veces a la semana sueña con lo mismo: ¡viajar al espacio!

El actor nos ha contado que aunque, el espacio en sí le asusta, en los sueños le provoca placer, y sin duda es una experiencia que "daría lo que fuera por hacerlo".

¡Dale al play para no perderte ningún detalle!