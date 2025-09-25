Antena 3 LogoAntena3
Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan

Antes de cerrar la semana, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los famosos que tendrá el placer de recibir en plató durante los próximos programas.

El Hormiguero no levanta el pie del acelerador en esta primera parte de la temporada. Durante los próximos programas, Pablo Motos tendrá el placer de recibir a Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan.

Lunes: Carmen Maura

Empezamos la semana con la visita de la actriz Carmen Maura para hablarnos de Vieja Loca, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 10 de octubre. La cinta de terror y suspense cuenta la historia de un hombre al que su ex novia le pide que cuide a su madre senil, Alicia. Lo que empieza como un acto de compasión se convierte rápidamente en una pesadilla para él.

Martes: Luis Zahera

Viene a vernos el actor Luis Zahera para hablarnos de Animal, la nueva serie que protagoniza y que se estrena el 3 de octubre en Netflix. En este nueva ficción, Zahera interpreta a un veterinario rural gallego que, ante la crisis del mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle.

Miércoles: Vicente Vallés

Recibimos al periodista y escritor, nuestro compañero Vicente Vallés. Nos hablará de La Caza del Ejecutor, su nueva y esperada novela que se publica ese mismo día. Tras el éxito de Operación Kazán, su anterior libro, con La caza del ejecutor se consolida como uno de los narradores más adictivos del panorama actual y demuestra que domina la geopolítica actual como pocos. La historia arranca con el asesinato de un alto responsable del espionaje ruso a manos de un ejecutor de traidores. Su asesinato no es solo el primero. Las víctimas saben demasiado sobre un plan que pondría a Europa al borde de una guerra.

Jueves: Gloria Estefan

Cerramos la semana con toda una estrella internacional de la canción latina, la cantante Gloria Estefan. La artista cubana será la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital, en el marco de las actividades culturales organizadas con motivo de dicha festividad.

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan
