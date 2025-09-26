Antena 3 LogoAntena3
Un crack

Álex González, brillante en la sección de Trancas y Barrancas: “Hay que fijarse en los detalles”

Trancas y Barrancas han retado al invitado a adivinar si la persona que veía en dos momentos distintos era su gemelo o no, y el actor no ha decepcionado.

Luiza Cauduro
Con su carisma y su gran trayectoria, Álex González ha conquistado El Hormiguero. El actor ha repasado recuerdos profesionales y ha regalado instantes cargados de emoción y diversión.

En su última película el actor interpreta a una persona que se hace pasar por su hermano gemelo, y las hormigas le han propuesto un juego: tras un desconocido pasar por detrás de un muro, debería adivinar si era la misma persona o su gemelo.

El artista no ha tardado en demostrar su talento en observar a los detalles. “Lo pillé por el dobladillo del abrigo”, ha dicho después de responder correctamente al primero. Y Pablo Motos luego ha aprendido su truco... ¡imperdible!

