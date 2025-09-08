Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La exmujer de Ábalos rompe su silencio: "Yo preguntaba por todo porque llegué a sentir mucho miedo"

Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, desvela en 'The Objective' que alertó al PSOE sobre las conductas del exministro y reconoce que sospechaba de Koldo y Santos Cerdán.

La exmujer de Ábalos

Carolina Perles alertó al PSOE sobre las conductas del exministro | Antena 3 Noticias

David Ávila
Publicado:

Carolina Perles, quien fuera esposa de José Luis Ábalos desde 2008 y que convivió con él durante toda su etapa como ministro de Transportes, ha roto hoy su silencio en una entrevista en 'The Objective'. Perles ha reconocido que la relación con Ábalos se encontraba ya muy deteriorada en verano de 2021, cuando Pedro Sánchez le apartó del Gobierno en un movimiento que nunca ha sido aclarado por parte de Moncloa.

"José no lo sabía, no esperaba que lo fueran a cesar"

"José no lo sabía, no esperaba que lo fueran a cesar", ha dicho Perles, que además ha indicado que Ábalos tuvo una entrevista días antes con Iván Redondo, que entonces era director de gabinete de la Presidencia del Gobierno. "Le trasladó que había llegado a oídos del Presidente sus relaciones", indica Perles en una clara referencia a las relaciones extramatrimoniales y la forma de vida de Ábalos. Ese conocimiento por parte de Pedro Sánchez de los comportamientos de Ábalos ya había sido tema de conversación en la pareja en semanas anteriores, cuando Ábalos reconoció que las conversaciones entre él y el Presidente ya no eran "tan cordiales", el tono había cambiado y Sánchez habría llegado a reprochar a Ábalos "ir por libre".

Otros de los puntos de la entrevista se ha enfocado en Koldo García y Santos Cerdán, imputados en el mismo caso. La exmujer de Ábalos cree que Koldo García seguía órdenes de Santos Cerdán ya que estaban "vinculados en muchas cosas" y Ábalos le hablaba de "recados" que el exasesor hacía para Cerdán. "Yo ya preguntaba por todo porque llegué a sentir mucho miedo", admite Perles.

La exmujer de Ábalos exigió que Koldo se fuera de su casa

Carolina Perles se ha extendido más hablando sobre la relación "complicada" que tenía con el exasesor de Ábalos, Koldo García. "Primero era muy afable pero luego se convirtió en una relación a tres", ha dicho la exmujer del ministro, incidiendo en que Koldo se pasaba "el día y la noche" cerca de su familia. De hecho, la presencia de Koldo era tan directa que Perles prohibió a Koldo entrar en la residencia familiar después de que el exasesor dijera a una empleada doméstica que tenía que ser conocedor de todo lo que sucedía en el domicilio.

Preguntada por si había sido intimidada por el círculo cercano de Koldo, Perles niega amenazas directas, aunque sí desliza que hubo mensajes de advertencia como 'un accidente lo tiene cualquiera', 'a nosotros quien nos la hace nos la paga' o 'complicamos la vida a la gente'. Mensajes que impactaron a la antigua esposa de Ábalos y que hicieron que tuviera "mucho miedo" de las compañías del que fuera su marido.

