Albares confirma que 92 españoles serán repatriados este miércoles tras los terremotos en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este miércoles que 92 españoles serán repatriados y llegarán hoy en un vuelo procedente de Venezuela. La reina Letizia ha acompañado al ministro en el aeropuerto de Barajas para despedir a un equipo médico de emergencia de cooperantes de la AECID, conocido como los Chalecos Rojos, que viaja al lugar de la tragedia para atender a los afectados y ayudar en las labores de rescate.

Acudieron a los terremotos de Turquía y Siria, a las inundaciones en Mozambique o al huracán que arrasó Jamaica y son capaces de poner en funcionamiento en 72 horas un hospital de campaña llamado START, considerado por la Organización Mundial de la Salud de primer nivel. El equipo supera las 40 personas, todos voluntarios, médicos, enfermeros, bomberos y técnicos.

Asimismo, ha pronunciado un alentador discurso para agradecerles su esfuerzo y su trabajo y en el que destacando su "profesionalidad y rigor" ha expresado que "la sociedad española es consciente de ello y os lo agradece".

"Más allá de desearos que vaya todo lo mejor posible, teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables, quiero también destacar la importancia del trabajo que vais a hacer, acompañados y reforzados por la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales y algunas empresas. Eso demuestra también la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela", ha declarado.

Los fallecidos ascienden a 1.943, entre ellos 26 españoles

El número de fallecidos tras los terremotos en Venezuela asciende ya a 1.943, entre ellos, 26 españoles hasta el momento. Los heridos ascienden ya a más de 10.000. Además, Naciones Unidas señala que podría haber unas 42.000 personas desaparecidas. Exteriores indica que hay 150 españoles desaparecidos y 12 bajo los escombros.

Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros. También se han necesitado más de treinta horas de trabajo para tratar de rescatar a Hernán Gil, un venezolano que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo.

Sánchez sostiene que "España está cuando más se necesita"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este miércoles su apoyo a los cooperantes y profesionales que viajan este miércoles desde Madrid a Venezuela para ayudar tras los daños por los terremotos en este país y que afirma que evidencian que "España responde cuando más se necesita".

"Gracias por representar lo mejor de nuestro país en los momentos más difíciles", señala el jefe del Ejecutivo en la red social X.

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha partido desde Madrid a Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

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