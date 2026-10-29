Hoy, El Hormiguero bailará al ritmo de Melody

El Hormiguero recibe esta noche a Melody, una de las artistas más reconocidas del panorama musical español. La cantante sevillana regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad profesional y los nuevos retos que tiene por delante, entre los que destacan su participación como asesora en La Voz Kids y su próximo paso por El Desafío, donde pondrá a prueba sus habilidades.

Durante la entrevista, Melody repasará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y compartirá anécdotas de una carrera que comenzó cuando apenas era una niña. Además, hablará de sus nuevos proyectos y de cómo afronta esta etapa de su vida, en la que continúa compaginando su pasión por la música con nuevos desafíos televisivos.

Sobre ella:

Melody saltó a la fama siendo una niña gracias al éxito de El baile del gorila, una canción que la convirtió en un fenómeno musical. Desde entonces, ha desarrollado una extensa trayectoria artística, reinventándose con el paso de los años y consolidándose como una de las voces más conocidas de nuestro país. En 2025 representó a España en Eurovisión con Esa diva, sumando un nuevo hito a su carrera.