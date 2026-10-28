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ÚLTIMA HORA: Al menos 68 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

ACCIDENTE TREN

Miguel, superviviente del accidente de Toledo, relata el horror: "Niños sangrando, extremidades por allí tiradas y gente saliendo por las ventanas"

Entre los testimonios de los supervivientes, Miguel relata en 'Espejo Público' las escenas que ha presenciado tras el accidente ferroviario de Toledo, que describe como una "película de terror".

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Miguel, superviviente del accidente ferroviario de Toledo, relata el horror tras el impacto

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Anna Martín
Publicado:

Todos nuestros ojos están puestos en el accidente ferroviario mortal de Toledo. Hablamos con Miguel, uno de los pasajeros que iba en el vagón 6 del tren Iryo, el que se quedó parado en la vía y contra el que colisionó el AVE que iba detrás.

En la llamada con el programa, describía las escenas que había presenciado como "una matanza", a pesar de que confirmaba que en su coche no habían sufrido las consecuencias con tanta dureza. Los mayores afectados son los de los vagones 1, 2 y 3, los que estaban a la cola del Iryo y contra los que ha colisionado el AVE.

"Ha sido una película de terror"

Miguel relataba que, en el momento de la colisión, se ha pegado un cabezazo, ha empezado a escuchar ruidos y ha sentido que "se desmontaba el tren". Sin embargo, aunque sentía que a él no le había pasado nada, cuando se ha girado ha visto a la chica de atrás con la cara ensangrentada.

Al explicar con todo detalle las escenas que ha vivido, ha asegurado que, cuando se ha levantado para ayudarla, ha podido ver que el resto de pasajeros estaban igual, llenos de sangre, pidiendo asistencia médica y con heridas de todo tipo.

"Niños sangrando, gente hecha destrozos, extremidades por allí tiradas y gente saliendo por las ventanas". Así describía Miguel los momentos inmediatamente posteriores al accidente. "De película de terror", describía lo vivido.

Asegura que, en parte, se encuentra bien porque iba despierto y ha podido mantener su cuerpo rígido en el momento del impacto.

"Hay negligencia, dejadez, desidia y abandono"

En sus palabras, ha querido mostrar su indignación al considerar que lo ocurrido se debe a una "ineptitud", ya que asegura que el tren no ha estado tan solo unos segundos parado, sino que han sido varios minutos. "Yo entiendo que se podría haber avisado", supone el superviviente.

Él asegura que esta parada no le resultó extraña por las numerosas incidencias que se sufren con frecuencia en la red ferroviaria. "Un día más en la oficina", asegura que pensó.

Al escuchar este testimonio y las dudas que planteaba Miguel sobre la seguridad ferroviaria española, la abogada Beatriz de Vicente compartía sus inquietudes y exigía responsabilidades en lo que a los accidentes de trenes se refiere. "Algo que resulta criminógeno es que esto salga gratis porque detrás de esto ya hay un momento en que hay negligencia, dejadez, desidia y abandono", sentenciaba.

Para De Vicente, la causa del accidente, un alcance trasero con un tren parado, es algo "tercermundista".

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