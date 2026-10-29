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Carlos Alsina analiza el impacto político del accidente de tren de Urda: “Cambia completamente el escenario”

El periodista ha hablado, inevitablemente, de las consecuencias que trae consigo un accidente de esta magnitud.

Carlos Alsina analiza el impacto político del accidente de tren de Urda: “Cambia completamente el escenario”

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Un día marcado por la tragedia y por las numerosas incógnitas que rodean al accidente ferroviario de Toledo. Cristina Pardo ha querido dedicar parte de La mesa a analizar lo ocurrido, dando voz a diferentes puntos de vista para tratar de comprender las circunstancias del suceso.

Pese a no querer frivolizar con la tragedia, ha sido inevitable hablar, a las puertas de unas elecciones generales, sobre el impacto político que esto puede conllevar. Según Carlos Alsina, este suceso "cambia completamente el escenario".

El reputado locutor radiofónico ha calificado en "círculos de dolor" las diferentes inquietudes que puede tener la sociedad española sin dejar de lado que "lo prioritario son las víctimas".

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