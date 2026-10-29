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LA VOZ X KIABI

¿Cuánto sabes de La Voz? Participa en el trivial y gana un lote exclusivo de KIABI

Pon a prueba tus conocimientos sobre la nueva edición del programa de Antena 3 con este trivial exclusivo. El participante que consiga la mejor puntuación ganará un completo lote de la colección de moda de Kiabi, que incluye sudadera, camiseta, gorra, mochila y riñonera. ¡Participa ya y viste la emoción de la música en familia!

¿Cuánto sabes de La Voz? Participa en el trivial y gana un lote exclusivo de KIABI

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¿Eres de los que no se pierden una actuación de La Voz? ¿Recuerdas los momentos más emocionantes de las Audiciones a ciegas y las decisiones de los coaches? Ahora tienes la oportunidad de demostrarlo participando en un trivial sobre el programa de Antena 3. Quien mejor responda a las preguntas podrá llevarse un lote de productos de KIABI compuesto por una sudadera, una camiseta, una gorra, una mochila y una riñonera.

El reto está pensado para los seguidores que viven cada gala, conocen a los talents y siguen de cerca todo lo que sucede sobre el escenario. Una ocasión para poner a prueba la memoria, repasar algunos de los momentos más destacados de la temporada y optar a un premio inspirado en la unión entre la música y la moda.

KIABI y La Voz: una colección para toda la familia

El concurso se enmarca en la colaboración entre KIABI y La Voz, dos universos que vuelven a encontrarse a través de una colección exclusiva que traslada la esencia del programa al mundo de la moda. La propuesta combina la emoción y la energía de la música con el compromiso de la firma francesa con una moda accesible, cómoda y pensada para toda la familia.

Los concursantes de La voz con la ropa de KIABI
Los concursantes de La voz con la ropa de KIABI | Antena 3

Las prendas están diseñadas para acompañar el día a día y expresar el estilo propio, con diseños inspirados en la personalidad del programa. Desde camisetas con estampados que evocan los colores de los coaches hasta sudaderas que celebran el espíritu de las batallas musicales, la colección incorpora un toque divertido que conecta con los seguidores de La Voz.

La colaboración convierte la música en una fuente de inspiración para vestir y reivindica la moda como una forma de expresión capaz de conectar a personas de distintas generaciones. La colección KIABI x La Voz apuesta así por la versatilidad, la comodidad y la personalidad, sin renunciar al carácter accesible que define a la marca.

Dónde encontrar la colección KIABI x La Voz

Las prendas de esta colección exclusiva pueden adquirirse tanto en las tiendas físicas de KIABI como a través de su página web. La propuesta reúne moda, música y entretenimiento en una colaboración que celebra las pasiones compartidas y acerca el universo de La Voz al armario de toda la familia.

Si eres fan del programa, esta es tu oportunidad para demostrar cuánto sabes de La Voz y conseguir un lote de productos de KIABI. ¡Participa en el trivial y pon a prueba tus conocimientos!

¿Cómo participar?

El trivial repasa lo mejor de esta edición, con preguntas sobre los coaches, los momentos más sorprendentes de las Audiciones a ciegas.

Para participar solo tienes que:

1. Responde a las preguntas del trivial que encontrarás justo debajo.

2. Envía tus respuestas antes de que finalice el plazo.

3. No te olvides de poner tu email.

La música ya no se queda solo en el escenario: con el trivial de La Voz y la colección de KIABI, también llega a tu armario. Demuestra cuánto sabes del programa, participa antes del 23 de diciembre a las 12:00 h y puede que acabes la temporada con un lote de productos de KIABI. ¡Mucha suerte!

Trivial

Participa en el trivial de La Voz y gana un lote exclusivo de KIABI

Pon a prueba tus conocimientos sobre la nueva edición del programa de Antena 3 con este trivial exclusivo.

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