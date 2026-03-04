Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Continúa la búsqueda para localizar al desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander en el que murieron cinco personas

Cinco jóvenes han sido localizados sin vida, uno de ellos sigue desaparecido.

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Continúa el dispositivo de búsqueda para localizar al joven desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander | EFE

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Las labores del operativo para localizar al joven desaparecido tras la rotura de la pasarela costera de Santander, que ha provocado cinco fallecidos, continúan desde las 8.00 horas, informa la Delegación del Gobierno en Cantabria. El pasado martes siete jóvenes cayeron al mar en Santander a causa del derrumbe de una pasarela peatonal de madera que estaba situada en la zona costera de El Bocal. Cinco han fallecido y una permanece fuera de peligro, mientras tanto, uno de ellos continúa sin rastro.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.50 horas, cuando el grupo de jóvenes paseaba por la zona conocida como Punta Cortada tras salir del instituto, donde estudiaban una FP. En ese momento la estructura de madera construida hace años, se rompió por causas que aún se desconocen.

La chica que pudo ser rescatada con vida y trasladada al hospital de Valdecilla, de Santander, ha informado de que, con ella, eran siete las personas víctimas de ese accidente, así lo ha comunicado la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual. Según han explicado fuentes de ese operativo, cuatro de los fallecidos son mujeres y se desconoce si el quinto es un chico o un chica.

Tras el rescate de cuatro cuerpos sin vida y, entrada la noche, de el quinto de ellos, todavía no se ha podido dar con el desaparecido, a pesar del dispositivo con drones, Policía Local y Bomberos de Santander, que han permanecido toda la noche en la zona.

Todos los operativos se han reactivado al amanecer para dar con el cuerpo, participando Salvamento Marítimo, con medios marítimos (Salvamar Deneb, buque SAR Gavia) y aéreos (Helimer 206), además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil.

También se ha dado aviso a los pesqueros que salen a faenar por la zona para que extremen la vigilancia e informen de cualquier avistamiento.

Mientras, a lo largo de la noche se ha habilitado un teléfono de información para los familiares sobre lo que acontece al accidente: el 942 20 30 69 , además de un equipo psicocial de Cruz Roja que ha trabajado en el centro social cercano a la zona para atender a quien lo necesitase.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, de guardia este martes, se ocupa de la causa, mientras la Policía Nacional va a estar al frente de la identificación de los cadáveres.

Gema Igual ha calificado como "una gran desgracia" lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido no entrar en el terreno de la especulación sobre las causas de la rotura de la infraestructura de madera y ha asegurado "transparencia absoluta" a medida que se vaya teniendo información sobre los motivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un joven intenta huir de un control policial tras ser pillado sin casco en un patinete eléctrico en Sevilla

Sevilla comienza a imponer sanciones más duras a los usuarios de patinetes eléctricos

Publicidad

Sociedad

Día Mundial de la Obesidad

Día Mundial de la Obesidad: ya hay más de 1.000 millones de afectados en el mundo

La UVI móvil se desplazó al lugar de los hechos pero no pudieron reanimarle

Muere un joven de 27 años al caerle dos pacas de paja de 200 kilos en Guadalajara

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Continúa la búsqueda para localizar al desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander en el que murieron cinco personas

Un coche de policía en Francia
Cadáver

Hallan descuartizado a un joven español de 33 años en París: "Había una cabeza en el baño y un torso en una caja"

Condenado seis años de prisión por dejar morir a su mujer enferma y dependiente
Condena

Seis años de prisión a un hombre diagnosticado con el 'síndrome de cuidador quemado' que dejó morir a su esposa

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 4 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Reparación y actualización del telescopio espacial Hubble
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 4 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Hula

Un paciente del hospital de Lugo se niega a marcharse tres semanas después de recibir el alta

Los servicios de Emergencia trabajan en la zona del derrumbe

Un muerto y varios heridos tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid

ExDAO dice que no forzó a la denunciante a quedarse en la casa y achaca a "celos" la acusación de agresión sexual

El exDao de la Policía asegura que la denunciante actuó "por celos" y que las grabaciones "no encajan" con la querella

Publicidad