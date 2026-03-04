Continúa la búsqueda para localizar al desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander en el que murieron cinco personas

Las labores del operativo para localizar al joven desaparecido tras la rotura de la pasarela costera de Santander, que ha provocado cinco fallecidos, continúan desde las 8.00 horas, informa la Delegación del Gobierno en Cantabria. El pasado martes siete jóvenes cayeron al mar en Santander a causa del derrumbe de una pasarela peatonal de madera que estaba situada en la zona costera de El Bocal. Cinco han fallecido y una permanece fuera de peligro, mientras tanto, uno de ellos continúa sin rastro.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.50 horas, cuando el grupo de jóvenes paseaba por la zona conocida como Punta Cortada tras salir del instituto, donde estudiaban una FP. En ese momento la estructura de madera construida hace años, se rompió por causas que aún se desconocen.

La chica que pudo ser rescatada con vida y trasladada al hospital de Valdecilla, de Santander, ha informado de que, con ella, eran siete las personas víctimas de ese accidente, así lo ha comunicado la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual. Según han explicado fuentes de ese operativo, cuatro de los fallecidos son mujeres y se desconoce si el quinto es un chico o un chica.

Tras el rescate de cuatro cuerpos sin vida y, entrada la noche, de el quinto de ellos, todavía no se ha podido dar con el desaparecido, a pesar del dispositivo con drones, Policía Local y Bomberos de Santander, que han permanecido toda la noche en la zona.

Todos los operativos se han reactivado al amanecer para dar con el cuerpo, participando Salvamento Marítimo, con medios marítimos (Salvamar Deneb, buque SAR Gavia) y aéreos (Helimer 206), además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil.

También se ha dado aviso a los pesqueros que salen a faenar por la zona para que extremen la vigilancia e informen de cualquier avistamiento.

Mientras, a lo largo de la noche se ha habilitado un teléfono de información para los familiares sobre lo que acontece al accidente: el 942 20 30 69 , además de un equipo psicocial de Cruz Roja que ha trabajado en el centro social cercano a la zona para atender a quien lo necesitase.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, de guardia este martes, se ocupa de la causa, mientras la Policía Nacional va a estar al frente de la identificación de los cadáveres.

Gema Igual ha calificado como "una gran desgracia" lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido no entrar en el terreno de la especulación sobre las causas de la rotura de la infraestructura de madera y ha asegurado "transparencia absoluta" a medida que se vaya teniendo información sobre los motivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.