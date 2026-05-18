Víctor Ábalos defiende a su padre: "No ha recurrido a prostitutas, es un montaje. Está en la cárcel por 95.000 euros y un dinero que no se ha encontrado"

El hijo de José Luis Ábalos continúa con su defensa pública hacia su padre, actualmente en prisión provisional y a la espera de sentencia tras el juicio del caso mascarillas. Este lunes, en el el programa de Espejo Público, Víctor Ábalos ha asegurado que su padre está siendo víctima de una "campaña de deshumanización", y niega rotundamente las informaciones relacionadas con los escándalos sexuales que han salido a la luz o con pagos con dinero público.

"Mi padre no ha recurrido a prostitutas, es un montaje", ha afirmado, insistiendo en que todavía no existe una sentencia condenatoria contra él. Lo que sí reconoce es que su padre "se ve condenado socialmente", y como consecuencia asegura que "está siendo su peor momento".

También critica el tratamiento mediático de la causa y lamenta "toda la campaña de deshumanización que se ha construido en torno a una vida privada que han montado los propios medios de comunicación". "Yo soy el más señalado. Esto ha sido una bomba de racimo", añade.

"Está ahí por 95.000 euros"

El hijo del exministro socialista insiste en que los 24 años de cárcel que le pide la Fiscalía no son por las cantidades de dinero investigadas. "Mi padre está ahí en principio por 95.000 euros que la UCO no duda de su procedencia en 10 años y por un dinero que aún no se ha encontrado. No creo que a mi padre le estén pidiendo 24 años de cárcel por eso", afirma.

Según explica, la estrategia de defensa continuará hasta el final: "Esto no acaba más que empezar. Esto tiene que ir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Se sintió huérfano del Gobierno y del PSOE"

Víctor Ábalos también habla del impacto emocional que ha tenido para su padre la situación procesal en la que se encuentra. "Se sintió huérfano por parte del Gobierno, de excompañeros y del propio partido", explica. "Ahora está en una fase en la que piensa que le han borrado todo su pasado y se lo han vuelto a dibujar de una manera muy macabra".

No obstante, sostiene que José Luis Ábalos siempre se ha mantenido "leal a la marca del PSOE" y recuerda la relación que mantenía con Pedro Sánchez: "Nadie puede negar la relación que tuvo mi padre con el presidente. No fue política, fue personal", asegura. Critica que Sánchez se desvinculara de su padre, lamentando que diese una "patada al balón".

Niega los escándalos sexuales y cuestiona las pruebas

Sobre las informaciones relacionadas con supuestos tríos, prostitutas y mensajes comprometedores, el hijo del exministro responde: "Son montajes. Nos basamos en unos mensajes que están montados. No podemos contrastar eso porque no tenemos los dispositivos". Además, insiste en que "aún no hay ninguna evidencia de que se haya pagado con dinero público nada".

También carga contra Víctor de Aldama, al que define como "un instrumento de otros intereses, como que haya un cambio de gobierno". "Mi padre está siendo victima de muchas venganzas y secuelas", ha añadido. En este sentido, pide que se investigue el informe patrimonial de Aldama, dejando en el aire que "el tiempo aclarará muchas cosas".

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