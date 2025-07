Cristina Sánchez publica 'Mujer y torero': "El feminismo de hoy en día consiste en que las mujeres tengamos derechos restándoselos a los hombres"

Cristina Sánchez ha querido contar su historia como torero en un libro: 'Mujer y torero'. "No digo que he escrito mis memorias porque eso me suena un poco a palmar y no me gusta", bromea.

Reconoce que en la época en la que ella comenzó en los ruedos "todo era el machismo, no te dejan torear y tus compañeros...". En el libro de su trayectoria vital desde la infancia hasta la mujer que es hoy. "Hablo de lo que he conseguido en el mundo del toro. He toreado 11 años de mi vida. He toreado mucho y pude torear con muchos toreros salvo 3", cuenta. Recuerda además que aquella España en la que ella empezó a torear era una sociedad diferente en la que su irrupción como mujer al mundillo taurino causó un gran impacto.

"He nacido con un torero dentro y mucha gente veía a una mujer frente al toro, no a un torero"

Cristina quiso ser torero por convicción. "He nacido con un torero dentro y mucha gente veía a una mujer en el toro, no veían a un torero", señala. Para Cristina tener que romper barreras era normal porque era una manera de estar a la altura de cualquier otro torero sin especular con su condición de mujer. "Si tenía que entrenar más era porque tenia menos fuerza que los hombres. En este profesión lo que nos iguala a todos es el toro", mantiene.

"Los valores del mundo del toro me han servido después de dejar la profesión"

No se siente víctima y agradece la persona en la que se ha convertido a través de los valores que le ha dado el mundo del toro. "Todas estas cosas a mí me han servido a lo largo de mi vida después de dejar el toro", relata.

Para Cristina el feminismo de hoy consiste en que las mujeres tengan derechos restándoselos al hombre. No le gusta que le llamen torera sino mujer torero. El feminismo que defiende es el de que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre.

