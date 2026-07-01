Daniel Losada, técnico de Cruz Roja, sobre la situación en Venezuela: "Las condiciones pueden producir enfermedades diarreicas"

En Venezuela no solo urge la retirada de escombros para encontrar a los desaparecidos o la reconstrucción de las zonas afectadas, sino también enterrar los cuerpos sin vida de las víctimas. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el norte del país han dejado al menos 1.943 fallecidos, entre ellos 26 españoles.

Casi una semana después de los temblores la esperanza por encontrar a supervivientes disminuye, sin embargo las labores de rescate van a continuar. El técnico de Unidad de Emergencias de Cruz Roja, Daniel Losada, recuerda que, además de las víctimas, "hay que dar trato digno, buscar a esos fallecidos y poder comenzar con los procesos de identificación, levantamiento de cadáveres, traslados a morgues", entre otras tareas.

No obstante, otro de los problemas de esta catástrofe son las condiciones de los afectado donde miles de personas viven en las calles a causa de la destrucción de sus viviendas. Losada asegura que aquellos que se "encuentran sin espacios seguros donde se puedan llevar a cabo acciones para prevenir enfermedades o mantener unas prácticas higiénicas básicas" "van a producir o pueden producir enfermedades diarreicas o de contagio a través de agua".

No existe epidemia

Explica que "los sistemas de saneamiento se han visto afectados", y lo más seguro es que "el suministro de agua tengan que ir chequeando y evaluando para ver un poco como tienen la situación ahora mismo", para así las personas que se han quedado si hogar "puedan llevar a cabo acciones para prevenir enfermedades o mantener simple y llanamente unas prácticas higiénicas básicas que podemos tener todos en nuestros hogares".

En la misma línea asegura que en el país latino "no hay ninguna epidemia existente ni declarada", por lo que subraya la poca probabilidad de que los cuerpos sin vida "tengan enfermedades contagiosas que puedan ser un peligro para la salud pública".

Dar atención a los afectados

Aunque afirma que "todo lo que conlleva a no tener mucha seguridad en el consumo de agua o alimentos a nivel higiénico puede conllevar a enfermedades diarreicas". Pero avanza que "se pueden paliar con medicamentos y con un sistema robusto de atención sanitaria", el cual "ahora mismo está sobrepasado por todos los heridos que siguen ampliándose por este terremoto".

El técnico lanza un mensaje: "Hay que reforzar toda esa parte de atención sanitaria y de promoción de la higiene para apoyar a la ciudadanía que ahora mismo se encuentra sin esos recursos". Y recuerda que además de los fallecidos por los seísmos, hay que pensar en aquellos que han sobrevivido y han perdido a familiares para "darles atención".

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