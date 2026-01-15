Antena3
Chema Crespo habla en 'El Podcast de Espejo' del papel de Zapatero en Venezuela: "Que de todas las explicaciones que él quiera"

Nueva entrega de 'El Podcast de Espejo', con Chema Crespo, director de 'Público' y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos aclara el papel del expresidente en Venezuela

Chema Crespo

Javier Revuelta
Llega la segunda edición del nuevo formato de Espejo Público, 'Espodcast'. En esta ocasión, el invitado que se ha sentado a charlar con Susanna Griso es Chema Crespo, director del diario 'Público' y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente lleva varios meses encabezando titulares por su papel en Venezuela, tanto por su intermediación a la hora de liberar a los presos políticos encarcelados tras la 'Operación Tun Tun', como por sus presunto intereses económicos en el país sudamericano. El expresidente no ha querido salir a aclarar todas las informaciones que están publicándose y ha esquivado hacer cualquier entrevista.

"Llegará el momento en el que de todas las explicaciones que él quiera", ha dicho Chema Crespo. Él comprende que el expresidente no haya salido ha hablar debido a todo lo que se ha desencadenado en Venezuela en las últimas semanas, pero le consta que "Zapatero ha colaborado todo lo que ha estado en su mano para facilitar situaciones de mejora y de liberación de presos".

Sobre su la amistad entre Zapatero y la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Crespo ha confesado que el expresidente es "tremendamente discreto", porque, replicando palabras del propio Zapatero, "si uno quiere ser eficaz mediando situaciones de conflicto mejor que no esté echando la lengua a pacer permanentemente".

Con respecto al papel Zapatero en el rescate de Plus Ultra y las acusaciones del PP de mediar en esa operación, Crespo acusa a los populares de usar el Senado para "ejercer presiones al Gobierno" a través de las sesiones de control. "Desconozco lo que pudo o dejó de hacer en relación del rescate de Plus Ultra, pero digo, mantengo y reiteraré que a José Luis Rodríguez Zapatero nunca le ha movido el móvil económico de lucro personal a la hora de hacer gestión política", ha espetado el director de 'Público'. A Crespo también le cuesta creer que Zapatero, en caso de tener conocimiento de unas diligencias de la Agencia Tributaria, del Tribunal de Cuentas o de un juzgado, "jugara con esa información para favorecer a alguien".

Chema Crespo
