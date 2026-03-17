El "conflicto" entre el alcalde del PP de Villán de Tordesillas y su hijo, votante de Vox: "No ha convencido ni a su propio hijo"

Villán de Tordesillas, un pequeño municipio situado a 23 kilómetros de Valladolid, se ha convertido en protagonista tras los resultados de las últimas elecciones en Castilla y León. De los 89 vecinos que acudieron a votar, 47 optaron por Vox, lo que supone casi un 53% de los sufragios. El Partido Popular logró el 31%, de manera que ambas formaciones concentran más del 84% del voto.

En directo en Espejo Público, el alcalde del municipio, José Vidal Adalias, ha explicado estos resultados desde la normalidad: "Es un pueblo que yo creo que es de derechas. Cuando hay municipales se vota a la persona, pero en autonómicas y nacionales vota todo el mundo a la derecha".

Ante la posibilidad de un cambio en futuras municipales, José recuerda su experiencia de gobierno: "Hemos tenido cuatro años un concejal de la Falange (…) y hemos estado una legislatura, cuatro del PP y uno de la Falange, sin ningún problema. Era un chico de aquí del pueblo y no ha habido ningún problema nunca".

La entrevista ha dejado además una escena curiosa: el propio hijo del alcalde popular, Juan, ha intervenido en directo como votante de Vox, evidenciando la diversidad ideológica incluso dentro de una misma familia. "El Partido Popular es un partido de izquierdas", afirma el hijo, defendiendo que algunas de sus posiciones responden a "políticas de izquierdas".

Juan también critica el papel de los medios: "La gente como mi padre se informa de medios como el vuestro (Antena3) donde impera el bipartidismo", señalando que, a su juicio, existe un desequilibrio en la visibilidad de las distintas formaciones políticas.

El debate se ha intensificado al abordar cuestiones como la violencia machista o las políticas LGTBI, donde, pese a las discrepancias, también ha habido puntos de acuerdo. "Hay que acabar con los que asesinan a las mujeres", reconoce el joven, aunque cuestiona la eficacia de las leyes actuales.

Por su parte, el alcalde ha querido quitar tensión al cruce de declaraciones con naturalidad e incluso humor, asegurando que conviven familiar y políticamente sin conflicto. "No tenemos ningún problema", asegura.

Una imagen que refleja cómo, más allá de los resultados electorales, en Villán de Tordesillas las diferencias políticas conviven con normalidad tanto en el ámbito institucional como en el personal.

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