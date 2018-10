Concha Borell, sobre el sindicato de prostitutas: "Llevo 12 años como prostituta y no me falta ni una uña del pie"

RECLAMA PODER ORGANIZARSE

Concha Borrell es la secretaria general de Otra, Organización de Trabajadoras Sexuales, el sindicato de prostitutas que fue ilegalizado por el Gobierno. Reclama la necesidad de organizarse como trabajadoras para poder protestar contra la patronal. Asegura que en la prostitución nadie vende su cuerpo. "En la prostitución no vendemos nuestro cuerpo, llevo 12 años y no me falta ni la uña de un pie, usamos nuestro cuerpo como en cualquier otro trabajo", denuncia. Señala que en Alemania se ha regularizado al empresario pero no se ha dado derechos a las prostitutas.