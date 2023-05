Cóctel explosivo en el barrio barcelonés de Bonanova ante la posible 'desokupación' de dos bloques

Bonanova, es una de las zonas de mayor renta per cápita de Barcelona. Decenas de vallas, colchones, material de obra, bloquean las puertas y ventanas de acceso a estos edificios 'okupados'. Están blindados para evitar ser desalojados. Uno lleva 'okupado' desde 2016, el otro desde el 2019. Uno de ellos iba a ser 'desokupado' por orden judicial a finales de marzo, pero la operación se paró por falta de seguridad. El ayuntamiento pide que se desalojen los dos edificios a la vez para que sea más seguro.

Vecinos desesperados

La incomodidad de los vecinos por tener dos edificios 'okupados' ha sido evidente. Y más desde que en las últimas semanas los 'okupas' campan a sus anchas por el barrio, con cascos, pasamontañas, armados con palos y con hachas. Incluso les disparan con diferente material pirotécnico. En las últimas semanas numerosos vecinos se concentran en la plaza para protestar por el malestar que generan estas casas 'okupadas'.

"Son delincuentes y que constantemente nos están amenazando" nos cuentan. "Es gente muy violenta, antisistema.. Saben preparar cócteles molotov" "No es gente que lo haga por necesidad". Los vecinos están hartos de una situación que parece no tener fin. "Hay basuras y ratas". "Me han insultado". Declaran sentirse atemorizados. "A nuestros hijos les pedimos que cambien la ruta para ir al cole. Los comerciantes están preocupados porque la gente está dejando de ir a comprar a la zona"

Concentración de okupas

Los 'okupas', por su parte, también convocan concentraciones. Para mañana a las 21:00 horas hay otra manifestación convocada en la que tiene previsto participar la empresa 'desokupa' para intentar desalojar los edificios. La bronca ha llegado al Congreso de los Diputados. Desde la Cup no quieren hablar del tema y Gabriel Rufián ha hecho unas polémicas declaraciones. Dice el portavoz de Esquerra republicana en el Congreso que "los vecinos de la Bonanova necesitan de todo menos ayuda"