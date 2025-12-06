Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Llega la época navideña y, con ella, uno de los sorteos de Lotería Nacional más esperados: el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución. Este sorteo nació para conmemorar la Constitución Española de 1978, uno de los hitos más importantes de la historia de España. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los grandes sorteos nacionales.

¿Sabes cuánto dinero reparte? ¡Pone en juego 105 millones de euros, incluyendo un premio especial que puede cambiarte la vida por completo: 15 millones de euros a un solo décimo! Si quieres probar suerte, compra un décimo del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025 por 15 euros y cruza los dedos.

Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional: ¿cuánto se queda Hacienda?

Como en todos los sorteos de Lotería Nacional, Hacienda aplica una retención de un 20% para todos los premios que superen los 40.000 euros. Es decir, esto significa que todos los premios hasta esa cantidad no tributan, mientras que el importe que excede ese umbral sí está sujeto al impuesto.

En el caso del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025, los premios a los que la Agencia Tributaria les aplica una retención son el premio especial (1.500.000 €) y el primer premio (130.000 €). El segundo premio está completamente exento, ya que es de 25.000 euros.

¿Qué premios reparte el Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional?

Estos son los premios que puedes ganar el 6 de diciembre del 2025 por el Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional:

Premio especial: 1.500.000 € por décimo.

Primer premio: 130.000 € por décimo.

Segundo premio: 25.000 € por décimo.

Tercer premio: 3.750 € por décimo.

Número anterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.

Número posterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.

Número anterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.

Número posterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.

Premio menor: 75 € por décimo.

Premio menor: 30 € por décimo.

Premio menor: 75 € por décimo.

Reintegro: 15 € por décimo.

Este sorteo se celebrará el 6 de diciembre de 2025 y, como todos los sorteos de Lotería Nacional de los sábados, comenzará a las 13:00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, así que… ¡mucha suerte!

