Enfado entre los contribuyentes tras conocerse que el salario mínimo tributará el IRPF: "Es una medida un poco engañosa"

En las últimas horas hemos conocido que sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España. Pasa a ser de 1.184 euros al mes en catorce pagas, 700 euros más en la nómina anual, 50 euros más al mes.

Esta noticia se ha conocido junto a la decisión de Hacienda de aplicar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto ha provocado tensiones dentro del Gobierno de coalición, pero también entre los trabajadores.

Antena 3 Noticias ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos. Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un hombre confiesa: "es una medida un poco engañosa porque el Gobierno luego de ahí trinca".

Otra de las preguntas que hemos planteado a los trabajadores es qué les parece tener que tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a lo que una mujer ha asegura que "no me parece justo" y otro confiesa "no estoy de acuerdo".

Es la primera vez que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanza estas cifras, pero a algunos no convencen las formas, "es una jugada más de este Gobierno, que solo vende papeletas", otros sacan sus propias conclusiones "subir el salario, para que luego tengas que tributar. Y al final eso no suponga, un aumento en tu capacidad de poder adquisitivo, es engañar a la gente"

El 20% de los perceptores de SMI pagará IRPF

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), afectará alrededor del 20% de quienes cobran el salario mínimo, mientras que el 80% restante seguirá exento de tributar, por deducciones como las cargas familiares o personales. Los afectados por esta medida son especialmente los jóvenes solteros y sin hijos.

Uno de los joven, que sí tendrá que pagar el impuesto, defiende que no le encuentra sentidos "es ilógico que el Gobierno establezca un límite mínimo para cobrar porque entienden que es lo mínimo que una persona necesita en este país para sobrevivir, y que encima se exija que hagas un esfuerzo extra, con lo cara que esta la vida, que encima te exijan tributar. Lo veo ridículo".

La subida del salario mínimo es de un 4,4% para el 2025 y afecta a cerca de dos millones y medio de empleados.

