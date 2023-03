Christine Lagarde es sorprendida por su hermano que revela anécdotas de su adolescencia en Espejo Público

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene 4 hermanos. Uno de ellos, Luc Lalouette, ha querido acompañarla en su entrevista en Espejo Público, la primera entrevista que concede a una televisión en España desde que ostentara el cargo que hoy ocupa en el año 2019.

Lagarde y su hermano Luc no comparten apellido ya que la presidenta del BCE tiene el que fuera el nombre de su primer marido y padre de sus dos hijos.

Luc Lalouette comparte las anécdotas de adolescencia con su hermana Christine Lagarde

Luc Lalouette es ingeniero en física electrónica, empresario y exjugador de voleibol de primer nivel. Recuerda que ambos tuvieron una infancia muy feliz. "Christine era la mayor y yo era el segundo así que a veces había un poco de dificultades en nuestra relación. Cuando yo tenía 13 años y ella 15 recuerdo que ella pasaba mucho tiempo en sus estudios, yo no me lo tomaba tan en serio, y a mí me gustaba más practicar deporte. Yo estaba practicando en nuestra casa y ella estaba muy enfadada conmigo. Le decía a nuestra madre que me quitara la pelota y que la escondiera para que así no me convirtiera en un maravilloso jugador de voleibol", bromea.

Christine y sus hermanos, concienciados con las causas sociales desde la adolescencia

Recuerda Luc que cuando estaban en el colegio Christine tenía unos 15 años y ya se involucraba mucho en temas políticos. Cuando comían y cenaban escuchaban la radio y temas políticos con sus padres, "nos gustaba implicarnos".

"Sucedió varias veces que participamos en manifestaciones y nos gustaba estar en la primera fila luchando contra cualquier tipo de ley que no nos gustara. Imagino que eso ha tenido un gran impacto en la carrera de Christine", mantiene.