Encuentran el cadáver de un cazador en una zona de difícil acceso en un monte de Cantabria

El cadáver de un cazador ha sido encontrado esta tarde en una zona de monte de Anero, en Cantabria. Por el momento, sospechan que el hombre pudo haber muerto por causas naturales, aunque debe confirmarlo la autopsia. Así lo han detallado fuentes de los servicios que han intervenido en este suceso.

El Gobierno de Cantabria ha informado de que fue el servicio de emergencias 112 el que recibió esta tarde, sobre las 16:30 horas, el aviso del hallazgo del cuerpo del hombre. Después de que las personas que encontraron el cuerpo llamaran al 112, movilizaron hasta el lugar, que era de difícil acceso, al helicóptero del Gobierno de Cantabria, ya que no era factible el traslado por otros medios.

A ese lugar descendieron un rescatador y un médico, que certificó la muerte de esta persona. Posteriormente, comunicaron lo sucedido a la Guardia Civil y se solicitó a la autoridad judicial el traslado del cuerpo en la aeronave hasta el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, donde quedó bajo custodia policial y servicios funerarios.

Muere un cazador por un disparo accidental de un compañero

Hace tan solo un mes, un cazador murió en Lleida después de que recibiese un disparo efectuado por uno de sus compañeros durante el momento de recogida del material de la jornada.

Los hechos han tenido lugar entre los términos municipales de Torrefeta y Cervera. Tal y como detallan fuentes policiales, los hechos se han producido mientras los dos recogían armas y equipo. Ha sido en ese momento cuando se ha desencadenado el disparo que ha acabado con la vida de la víctima. Autoridades judiciales se han desplazado hasta el lugar del suceso y el entorno ha sido calificado como un "incidente de caza" por los Mossos d'Esquadra.

La policía autonómica ha detenido al otro cazador implicado en el suceso, al que se le imputa un presunto delito de homicidio imprudente. Los agentes continúan con la investigación para esclarecer la mecánica exacta del disparo, cómo se ha producido y si se han cumplido todos los protocolos de seguridad.

Muere un cazador tras sufrir una caída en la localidad burgalesa de Oña

Un hombre de unos 70 años ha muerto tras haber sufrido un golpe en la cabeza en una caída mientras cazaba en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal burgalés de Oña. Así lo ha detallado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El pasado mes, la sala de operaciones recibió una llamada de unos cazadores que habían localizado a un compañero de batida que estaba inconsciente, en el mencionado paraje, e indicaban que presentaba un traumatismo en la cabeza que sospechaban que se había producido por una caída.

La sala de operaciones del 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado un helicóptero sanitario.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado que el paciente había fallecido y la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial.

