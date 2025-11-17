Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un cazador en Lleida por un disparo accidental de un compañero

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un cazador por presunto homicidio imprudente a un compañero mientras recogían el equipo tras la batida.

Escopeta de caza

Escopeta de cazaIstock

Carla Mayol
Publicado:

Un trágico suceso ocurrido este lunes en una zona boscosa entre los términos municipales de Torrefeta y Cervera, en Lleida, ha sacudido al mundo cinegético y a la comarca. Un cazador ha fallecido al recibir un disparo presuntamente efectuado por uno de sus compañeros durante el momento de recogida del material de la jornada.

Según informan fuentes policiales, los hechos se han producido hacia las 9:00 horas, una vez concluida la batida. Mientras ambos recogían armas y equipo, se ha desencadenado el disparo que ha acabado con la vida de la víctima. Autoridades judiciales se han desplazado hasta el lugar del suceso y el entorno ha sido calificado como un “incidente de caza” por los Mossos d’Esquadra.

La policía autonómica ha detenido al otro cazador implicado en el suceso, al que se imputa un presunto delito de homicidio imprudente. Los agentes continúan con la investigación para esclarecer la mecánica exacta del disparo, cómo se ha producido y si se han cumplido todos los protocolos de seguridad.

La tragedia ocurrió al finalizar la jornada

Este tipo de accidentes ponen de relieve la importancia de una disciplina estricta en actividades potencialmente peligrosas como la caza. El hecho de que el disparo se haya producido una vez finalizada la acción principal, al recoger el material, subraya la necesidad de extremar la vigilancia incluso en los momentos más “tranquilos” de la jornada.

Los disparos accidentales son una de las causas más comunes de muerte entre aquellos que practican esta actividad. El suceso ha generado conmoción en la zona, tanto entre la comunidad de cazadores como en los vecinos. Esperan los resultados de la investigación para conocer si existieron fallos en la manipulación del arma o si se trató de un error humano inadvertido.

