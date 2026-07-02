Más de 1.100.000 personas han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno

Más de 1.100.000 personas inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, concretamente 1.174.000. Una cifra que ha duplicado las expectativas del Ejecutivo en la que preveían cerca de 500.000 personas. El 50% de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y vivir en España.

Este martes fue el último día y según datos del Gobierno, la cifra cerró en 900.000, de los cuales, 360.000 habían sido ya admitidas a trámite. El Ejecutivo tiene tres meses para resolver después de cada expediente, pero muchos de ellos ya han concluido con una aprobación definitiva. Tampoco se sabe el número exacto de casos rechazados.

El Gobierno habla este jueves

El Ministerio de Migraciones tiene previsto ofrecer este jueves datos sobre el proceso que comenzó en abril y que ha superado el millón de personas. La cifra, muy superior a las expectativas del Gobierno, la toman como un "éxito".

Sindicatos y patronal tienen un solo discurso: la migración es necesaria en España en este momento. "Tenemos un problema de vacantes altísimo ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos gente, y necesitamos gente preparada, por eso hay que hablar también de formación", dijo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Los inmigrantes y refugiados que han pedido la regularización ya estaban en España, se da por hecho que el 14% de las cotizaciones de extranjeros a la Seguridad Social se incrementará notablemente. La oposición se ha mostrado contraria desde el inicio de este proceso que cuenta con el apoyo de la sindical y patronal y con el respaldo de la Iglesia católica y Cáritas.

Principalmente de América Latina

Ya hay medio millón de migrantes que residen en España regularmente en nuestro país, fuentes técnicas destacan que este ritmo de resoluciones es muy alto y eficiente y aseguran que antes de tres meses lo tendrán acabado.

El principal número de personas acogidas a la regularización procede de América Latina, en el cual también hay menores solicitantes y destacan el grupo de solicitantes de asilo. Esta jueves por la tarde, el Ministerio aportará más datos del impacto económico que va a generar la medida.

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