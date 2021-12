César Carballo, sobre la sexta ola de Covid: "Es demasiado tarde, ahora hay que hablar de restricciones"

César Carballo, adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal señala que la atención Primaria está desbordada por la sexta ola de coronavirus y eso condiciona mucho los recursos asistenciales. "Llevamos dos años así, el problema es que me parece estar en la misma situación del año pasado. Hemos aprendido poco y vamos a tener a 17 comunidades haciendo lo mismo", apunta.

Cree que es un error no haber liberalizado los test de antígenos, no haber creado una industria nacional de test o no pedir PCR en fronteras. "No hay plan b ese es el gran problema. Si ahora vas a una farmacia los test de antígeno están agotados. El pasado año en agosto propusieron la estrategia integral", sostiene. "Decíamos que era importante tener una industria nacional de test. Tenemos la tecnología para hacerlo", señala.

Asegura el sanitario que "si hubiésemos contado con las farmacias no tendríamos las colas que hay en la atención primaria que está colapsada" y lamenta que no hay plan B si una variante elude las vacunas o disminuye la capacidad.

Mantiene Carballo que "sabíamos que esta variante se transmitía mucho más rápido y era más transmisible". Pese a ello cree que hay que tranquilizar a la gente porque las vacunas nos protegen de la enfermedad severa y aunque nos estemos contagiando lo estamos viendo en los hospitales.

Cree que ahora ya es demasiado tarde, "la sexta ola la tenemos encima con un aluvión de contagios desmesurado y ahora hay que hablar de restricciones que es justo lo que no nos gustaba".

