La cena solidaria de Nochebuena del padre Ángel en el Casino de Madrid: "La soledad es una de las peores cosas que nos pueden pasar"

Cada Navidad el padre Ángel se convierte en un ángel de la guardia para las personas sin techo que no tienen dónde ni con quién pasar estas fechas tan especiales. Este año la ONG del Padre Ángel celebrarán la Nochebuena en el Casino de Madrid. Las circunstancias especiales de la pandemia harán que quienes acudana la cena puedan recoger su caja con el menú pero no podrán sentarse en las mesas.

El cocinero Paco Roncero ha sido el encargado de elaborar un menú especial para esta ocasión solidaria. Explica el religioso que quienes recojan su menú podrán tomarlo en un banco y algunos en su propia casa. " No nos va a faltar la alegría y el compartir con todos una Nochebuena un poco especial".

Quienes acuden a esta cena solidaria son personas sin hogar o sin familia que se encuentran en la calle. "En Madrid sigue habiendo familias a las que les falta lo más imprescindible: hogar y cariño", explica el padre Ángel. "Muchos al no tener familia no saben con quién estar y el poder unirse a esto es muy importante. La soledad es una de las peores cosas que nos puede pasar y esta noche no podemos estar solos", apunta.

Este acto solidario está organizado siguiendo todas las medidas de precaución que manda el protocolo antiCovid. "Lo más importante en la vida es sentir que nos queremos", afirma el padre Ángel.

