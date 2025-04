Celia, la joven no binaria que conoció al Papa Francisco: "Me hizo darme cuenta de que no estaba siendo incoherente"

Tras la muerte del Papa Francisco miles de fieles han contado cómo su legado y su persona les ofrecieron un nuevo punto de vista en la Iglesia. Uno de esos testimonios de agradecimiento hacia el Pontífice es el de Celia.

Esta joven no binaria también es cristiana. Durante mucho tiempo sintió que la Iglesia le cerraba las puertas por su condición. Sin embargo, conocer en persona al papa Francisco cambió su vida como cristiana. Tras comunicarle al Papa su condición, el Pontífice le dijo que como hija Dios no rechaza a nadie porque es padre. "La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie", le decía.

"Le pregunté al Papa por las personas que usan la Biblia para sustentar discursos de odio"

Celia entonces le preguntó al Papa "sobre las personas de Iglesia que usan la Biblia para sustentar los discursos del odio", consideró entonces el Pontífice que ese tipo de religiosos son en realidad infiltrados en la Iglesia.

Cree la joven que lo primero que dejó el Papa fueron las palabras y a partir de ahí, "un campo perfecto para construir y poder ampliar las oportunidades" en la Iglesia. "Primero hay que acoger y dar la bienvenida y después ver cómo ponerse de acuerdo en algunos aspectos", señalaba.

"Este ha sido el Papa de las minorías y todas le han cogido mucho cariño"

Considera Celia que este ha sido el Papa de las minorías y que es normal que todas estas minorías "le hayan cogido mucho cariño". Señala que tras la muerte del Papa ha habido personas muy agradecidas por su legado y también días muy tristes por perder a este faro de la Iglesia. Reconoce que su encuentro con el Papa le sirvió para convencerse de que no estaba siendo incoherente y saber que había cabida para ella dentro de la propia institución.

