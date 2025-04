"Dios no rechaza a nadie", la charla del papa Francisco con una persona no binaria

Celia participó en un documental en el que varios jóvenes de todo el mundo, de diversas clases sociales y con circunstancias que podían plantear una situación comprometida al Papa se reunieron cara a cara con el sumo pontífice. Celia y sus compañeros le plantearon al Papa Francisco sus dudas mientras le exponían sus realidades.

Celia es una persona no binaria y pertenece al colectivo LGTB y en su encuentro con Francisco le preguntó si existe un espacio dentro de la Iglesia para las personas no binarias, trans y todo el colectivo LGTB. "Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre" le respondía el Papa Francisco. Celia asegura en "Espejo Público" que le pareció un alivio la respuesta del Papa y asegura guardar muy buen recuerdo de su encuentro con Francisco.

En el matinal, se le ha preguntado a Celia por sus sentimientos al enterarse del fallecimiento del Santo Padre, ella como cristiana y como persona que pudo hablar con él respondía con cariño:

"Fue un día muy triste, rezar para que ya descanse... y también ha dado mucha guerra".

La vida después de hablar con el Papa

Para Celia como parte activa de la Iglesia es una pena la muerte del Papa y explica en nuestro programa cómo le afectó participar en el documental y que no es sencillo que todas las personas de la Iglesia sigan las directrices que el propio Papa le dio en persona. En algunas ocasiones se ha sentido fuera de lugar escuchando una homilía. A pesar de todo valora positivamente la labor del Papa y su legado.

