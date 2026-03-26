Un catedrático alerta de los cambios de carril en Adamuz: "Nadie sabe de dónde salió ese rail"

La jueza del accidente de Adamuz ha pedido explicaciones directas a Adif. La titular del Juzgado de Instancia de Montoro ha requerido a Adif que explique por qué se sustituyó un carril en las inmediaciones en lugar del descarrilamiento.

En concreto, la magistrada ha dado un plazo de cinco días para que el gestor ferroviario "aclare y complemente" los motivos técnicos que llevaron al cambio de un carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2.

Más allá de pedir más explicaciones, la jueza ha solicitado que se identifique a la empresa que suministró el carril defectuoso, al técnico que detectó el problema y a las personas dentro de Adif que participaron en la decisión de sustituirlo.

Además, la jueza ha encargado a la Guardia Civil nuevas diligencias para investigar si ese supuesto defecto pudo haber afectado a más tramos de vía y en concreto, pide el "esclarecimiento de la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y de la vía 2".

"Es raro que, de repente, aparezca en una línea un rail de un tipo y otro distinto"

Para entender cómo se instalan las vías y para arrojar más luz sobre esta cuestión, el catedrático Ricardo Díaz ha visitado el plató de Espejo Público. Tal y como ha explicado Díaz, el primer paso es que el "suministrador venda lo que Adif solicita y lo vende por lotes". Según ha detallado, "es imposible discernir un punto de otro porque todos los raíles llevan la misma matrícula".

Posteriormente, todos esos materiales "de distintas propiedades mecánicas" se entregan a Adif y es esa empresa "el que lo tiene archivado".

Para Díaz, lo que es "raro es que de repente aparezca en una línea de un tipo, un rail de otro". Tal y como ha detallado Ricardo, eso no es normal porque "así no se construye": "Lo que se está comprobando en Adamuz es que nadie sabe de donde salió ese rail" y para Díaz, "aunque no tuviéramos ni uno solo de esos railes, tendría que haber un certificado en el lote del almacén". Y precisamente, esos son los certificados que ahora pide la CIAF.

Ricardo Díaz considera que "se han hecho las cosas mal" y de forma poco "transparente". Asimismo, detalla que si esto "no fuera una empresa pública", "la Guardia Civil incautaría directamente todas las certificaciones".

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