Casimiro García- Abadillo: "Hay asesinos de ETA que han cumplido menos pena que lo que se le pide a Begoña Gómez"

Casimiro García- Abadillo, director de 'elindependiente.com', ha analizado en Espejo Público la petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez por parte de la acusación popular. En el escrito, la dirección técnica de 'Hazte Oír', solicita 24 años de prisión para Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. También reclaman 22 años de cárcel para su asistente, Cristina Álvarez y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

"Me parece una pasada, hay asesinos de ETA que han cumplido menos pena. Para hacer una acusación creíble, creíble tiene que ser la petición de pena. "Por los 4 delitos podrían pedir 4 años de cárcel, y luego ya se verá, por ejemplo". Reconoce el periodista que los delitos de los que se acusa a Begoña Gómez éticamente parecen mal pero pedir 24 años "es un abuso".

"Estas penas superan lo previsto en el Códio Penal para un homicidio o incluso para un asesinato"

El magistrado Fernando Portillo valoraba también la acusación determinando que el delito de malversación de caudales públicos lo apoyaban hasta 21 indicios. "Efectivamente hay indicios suficientes". Mientras que su colega Ignacio González Vega apuntaba que estas penas superan lo previsto en el Código Penal para un homicidio o incluso un asesinato.

Para Susana Díaz, senadora del PSOE, "este es el colofón a un caso desproporcionado que estéticamente puede ser cuestionable". Desde el punto de vista ético cree que las parejas de los presidente del Gobierno tienen que tener delimitada su actuación. "Pero esas penas creo que a catafalque le hacen perder la credibilidad en todo el proceso judicial".

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