Las sorprendentes multas de un hostelero a sus trabajadores: "No es legal, pero se ve demasiado"

La denuncia por parte de unos camareros está generando mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, donde se han unido otros profesionales a exponer las condiciones a las que les someten sus superiores.

Denuncias soy camarero

Andrés Pantoja
Es de sobra conocida la escasez de profesionales que denuncian muchos hosteleros, y a juzgar por las denuncias de muchos camareros, no se está haciendo nada atractiva la posibilidad de barajar esta profesión como medio de vida.

Tras el alter ego de 'Soy Camarero', cuenta de redes sociales que denuncia prácticas abusivas cometidas en su gremio, se esconde el hostelero valenciano Jesús Soriano, quien desde el principio considera estas prácticas tan ilegales como extendidas.

"Mucha gente no lo denuncia"

La obligación de presentarse con 15 minutos de antelación a la hora establecida en el contrato - sin que se pague el tiempo extra -, o la completa prohibición de fumar o utilizar el móvil, o establecer estrictas normas de vestimenta, bajo amenaza de sanciones económicas. Todo eso y alguna norma más serían las contempladas en una empresa de catering que ahora ha sido desenmascarada por sus trabajadores.

"Yo no lo he visto nunca"

Cristina Rodríguez fue propietaria de una empresa similar y descarta rotundamente que llevaran a cabo esa política con sus empleados: "En mi empresa eso no se podía hacer, obviamente".

Al mismo tiempo reconoce que era conocedora de esas prácticas en otros lugares, como la empresa denunciada.

"Lo descuentan de la propina, del bote"

Los precedentes jurídicos no sirven como disuasión a más de uno y Jesús Soriano afirma que otros empresarios llegan al extremo de pasar la factura de los vasos o platos rotos de forma accidental o que un cliente se escape sin pagar, a sus empleados, 'metiendo la mano' en el bote de las propinas.

