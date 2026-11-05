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Trump pierde parte de su fortuna tras la derrota electoral y el desplome de sus empresas

Las acciones de Trump Media caen a mínimos históricos y las criptomonedas vinculadas al presidente estadounidense también sufren fuertes pérdidas tras los resultados electorales.

El presidente estadounidense Donald Trump mira hacia arriba el día en que se coloca la última viga de acero en el salón de baile de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de noviembre de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump mira hacia arriba el día en que se coloca la última viga de acero en el salón de baile de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Reuters

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Blanca Muñoz
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La derrota electoral ha tenido consecuencias económicas para Donald Trump. Las acciones de Trump Media and Technology Group, la compañía propietaria de Truth Social, se desplomaron un 11% tras conocerse los resultados, hasta situarse ligeramente por encima de los cinco dólares, su mínimo histórico en el Nasdaq. Una cifra muy alejada de los 101 dólares que llegaron a alcanzar.

El presidente estadounidense posee unos 114 millones de acciones de la compañía, equivalentes a más del 40% de su capital, a través de un fideicomiso. La caída bursátil reduce así considerablemente el valor de su participación.

$Trump pierde valor

El retroceso también afecta a sus negocios relacionados con las criptomonedas. La moneda digital, que generó 636 millones de dólares en ventas durante 2025, perdió cerca del 10% de su valor tras los resultados electorales. Actualmente ronda los 1,40 dólares, frente a los 45 dólares que alcanzó en enero de 2025.

World Liberty Financial, el proyecto impulsado por las familias Trump y Witkoff, también atraviesa dificultades. Su evolución refleja la estrecha relación entre los negocios del mandatario y su imagen pública.

Según Jim Angel, profesor de la Universidad de Georgetown, quienes compran estos activos están apostando fundamentalmente por la popularidad de Trump, actualmente en niveles muy bajos.

Pese a estas pérdidas, el presidente continúa siendo considerablemente más rico que cuando regresó a la Casa Blanca. Forbes estimó en septiembre que su fortuna había aumentado en 2.700 millones de dólares desde 2024. Además, Trump declaró ganancias superiores a 500 millones de dólares por operaciones con criptoactivos durante el pasado año.

Alivio en los mercados

Por el contrario, Wall Street cerró la jornada de ayer miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 3,03 %, hasta los 1.569 puntos, en lo que supone su mejor jornada desde abril de 2025, tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de EE.UU.

El Partido Demócrata se hizo ayer con la mayoría de la Cámara de los Representantes y el Senado, complicando el futuro de los republicanos. En declaraciones a The New York Times, el presidente estadounidense dijo estar dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso y a "aceptar esos resultados".

Este tono precisamente fue lo que, según explicó el experto Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets, a la cadena CNBC, alivió a los mercados. "Aún persiste la incertidumbre, pero una cosa es segura: habrá estancamiento político, e, históricamente, esto es positivo para el mercado", afirmó.

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