Sara Carbonero reflexiona sobre el miedo a envejecer y reconoce su temor a la muerte: "Tengo miedo, sobre todo por la gente que se queda"

Sara Carbonero ha reflexionado en La Mesa sobre cómo afecta el paso del tiempo a las mujeres y sobre los diferentes juicios que reciben hombres y mujeres al envejecer. La periodista se ha mostrado de acuerdo con que ellas lo tienen más difícil y ha señalado que, mientras un hombre de cincuenta o sesenta años puede seguir encontrando papeles interesantes en el cine, las mujeres suelen tener menos oportunidades laborales.

La periodista ha apuntado que esta diferencia también puede generar inseguridad entre las mujeres. Una presión que va más allá de los cambios físicos y que condiciona la forma en la que muchas afrontan el envejecimiento.

"No queremos acercarnos al final de la vida"

Sara ha querido ir más allá de la cuestión estética y ha planteado que el miedo a envejecer no tiene que ver únicamente con los cambios en el aspecto físico. "Yo no creo que sea solo una cuestión de que no queremos que físicamente se nos caigan las carnes y todo, sino que además lo que no queremos es acercarnos al final de la vida", ha reflexionado.

En ese sentido, ha reconocido abiertamente que tiene miedo a la muerte, especialmente por las personas que se quedan. "Yo sí tengo miedo a la muerte. Yo reconozco, porque no sé lo que hay después", ha confesado.

El miedo a la muerte y la incertidumbre

La periodista ha explicado que, cuando piensa en la muerte, su preocupación se centra sobre todo en el sufrimiento de sus seres queridos. "Cuando alguna vez me viene el pensamiento intrusivo, más que por mí, es por la gente que se queda", ha contado.

Pepe Navarro ha concluido la reflexión con una idea sobre cómo afrontar los temores a lo largo de la vida: "Cuando desaparecen todos los miedos, aparecerá el gran miedo que es la muerte".