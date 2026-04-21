Carlos Alsina, sobre la subida de 13 puntos del PSOE en el CIS: "Es difícil de entender porque cuando hay elecciones quien gana de calle es el PP"

El último barómetro del CIS que corresponde al mes de abril de este mismo año dibuja un escenario de clara ventaja para el PSOE. En concreto, dicho sondeo prevé que los socialistas alcanzarán el 36,4% de estimación de voto, lo que supone una subida notable si lo comparamos con el mes anterior y les permite abrir una brecha cercan a los 13 puntos sobre el PP, que los sitúa en torno al 23,5%. Por otro lado, Vox sería la tercera fuerza más votada con un 14,7%, aunque con una ligera tendencia a la baja. En el bloque de la izquierda, la fuerza liderada por Yolanda Díaz seguiría perdiendo apoyos aglutinando el 5,8%.

Esos 13 puntos de diferencia entre el PSOE y el PP constituirían el mayor margen entre ambos partidos en los últimos meses. No obstante, esos datos del CIS han reabierto las incógnitas sobre su credibilidad.

El director y presentador de Más de Uno, Carlos Alsina, no entiende "la necesidad que tiene el Estado de preguntarnos a quién vamos a votar" y tampoco sabe "con qué intención se hace la encuesta". Alsina entiende el interés que pueden tener los medios o los políticos "por saber quién puede ganar las próximas elecciones", pero no sabe qué interés tiene el "Estado". Asimismo, ha destacado que el CIS "nunca pregunta por otras cuestiones como la ley de amnistía y como ahí Tezanos decide qué preguntas se hacen y cuáles no, pues no hay sanción para el presidente del CIS si los datos que publica son erróneos".

Además, no deja de sorprenderle que el PSOE "saque 13 puntos al PP", "que no es poco", y que luego "cuando hay elecciones", "quien gana de calle es el PP".

"Tienen que firmar un pacto que sea ambiguo para que cada una de las partes lo entienda como le parezca conveniente"

Sobre la "prioridad nacional" pactada entre Vox y el PP en Extremadura, Alsina cree que "el PP ha aprendido de Pedro Sánchez que para gobernar hay que pactar con quién tenga los votos que hacen faltan y hay que firmar un pacto de gobierno que sea ambiguo para que cada una de las partes lo entienda como le parezca conveniente". Asegura que hemos visto a "Vox diciendo los españoles por delante de los extranjeros y al PP diciendo que se trata de aplicar unos baremos para dar prioridad al ciudadano que tenga más arraigo o afecto al país". Por otro lado, detalla que "María Guardiola tendrá la oportunidad de explicarlo esta tarde".

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