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Cultura

Sant Jordi

David Uclés, premio Nadal 2026, anticipa el fenómeno de Sant Jordi con La ciudad de las luces muertas

El autor reúne a lectores en Barcelona para profundizar en su novela inspirada en un icosaedro, con escenarios icónicos de la ciudad condal.

David Uclés, premio Nadal 2026, anticipa el fenómeno de Sant Jordi con La ciudad de las luces muertas

David Uclés, premio Nadal 2026, anticipa el fenómeno de Sant Jordi con La ciudad de las luces muertas

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Diana Mora
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A pocos días de Sant Jordi, muchos escritores comienzan a celebrar actos para dar a conocer o profundizar en sus novelas, en una antesala literaria que llena de expectación las calles y librerías.

En este contexto, el escritor jienense David Uclés -que se alzó con el Premio Nadal 2026 gracias a su última novela, La ciudad de las luces muertas-, ha querido acercar su obra a los lectores con una experiencia exclusiva: un encuentro con una cincuentena de lectores seleccionados en el que se considera el teatro más pequeño de Cataluña, en una cita que confirma la expectación que rodea a una de las novelas del año.

La novela, ambientada en Barcelona, presenta una estructura original inspirada en un icosaedro, un cuerpo geométrico cuyas veinte caras representan distintos barrios y lugares emblemáticos de la ciudad plasmadas en la novela, como La Boquería, el Gòtic o la Sagrada Familia. A través de esta arquitectura narrativa, Uclés construye un mosaico literario que rinde homenaje a la esencia cultural y urbana de la capital catalana.

Para crearla en 2022, Uclés -de Úbeda-, se sumergió de lleno en Barcelona durante seis meses, tiempo en el que recorrió sus calles, aprendió catalán y absorbió la identidad de sus barrios para dar forma a su novela.

Además, cada una de las aristas del icosaedro da vida a los personajes de la obra: un total de 60 figuras entre las que se encuentran nombres ilustres como Picasso, Gaudí, Miró o Dalí, entrelazados en una trama que combina historia, arte y ficción.

La novela sigue las conexiones invisibles entre estos personajes y la ciudad, explorando cómo el pasado y el presente se entrecruzan en una Barcelona casi onírica. Curiosamente, el título inicial del proyecto era Dodecaedro -de doce caras-, aunque el autor optó finalmente por una figura con mayor complejidad simbólica como es el icosaedro.

La ciudad de las luces muertas es sin duda una obra que ya apunta a convertirse en uno de los libros más regalados este próximo jueves durante el día de Sant Jordi, una de las fechas más emblemáticas de Cataluña y una de las más esperadas por los amantes de la lectura. Libros y rosas llenarán las calles en una jornada donde la literatura se convierte en protagonista absoluta.

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