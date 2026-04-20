David Uclés, premio Nadal 2026, anticipa el fenómeno de Sant Jordi con La ciudad de las luces muertas

A pocos días de Sant Jordi, muchos escritores comienzan a celebrar actos para dar a conocer o profundizar en sus novelas, en una antesala literaria que llena de expectación las calles y librerías.

En este contexto, el escritor jienense David Uclés -que se alzó con el Premio Nadal 2026 gracias a su última novela, La ciudad de las luces muertas-, ha querido acercar su obra a los lectores con una experiencia exclusiva: un encuentro con una cincuentena de lectores seleccionados en el que se considera el teatro más pequeño de Cataluña, en una cita que confirma la expectación que rodea a una de las novelas del año.

La novela, ambientada en Barcelona, presenta una estructura original inspirada en un icosaedro, un cuerpo geométrico cuyas veinte caras representan distintos barrios y lugares emblemáticos de la ciudad plasmadas en la novela, como La Boquería, el Gòtic o la Sagrada Familia. A través de esta arquitectura narrativa, Uclés construye un mosaico literario que rinde homenaje a la esencia cultural y urbana de la capital catalana.

Para crearla en 2022, Uclés -de Úbeda-, se sumergió de lleno en Barcelona durante seis meses, tiempo en el que recorrió sus calles, aprendió catalán y absorbió la identidad de sus barrios para dar forma a su novela.

Además, cada una de las aristas del icosaedro da vida a los personajes de la obra: un total de 60 figuras entre las que se encuentran nombres ilustres como Picasso, Gaudí, Miró o Dalí, entrelazados en una trama que combina historia, arte y ficción.

La novela sigue las conexiones invisibles entre estos personajes y la ciudad, explorando cómo el pasado y el presente se entrecruzan en una Barcelona casi onírica. Curiosamente, el título inicial del proyecto era Dodecaedro -de doce caras-, aunque el autor optó finalmente por una figura con mayor complejidad simbólica como es el icosaedro.

La ciudad de las luces muertas es sin duda una obra que ya apunta a convertirse en uno de los libros más regalados este próximo jueves durante el día de Sant Jordi, una de las fechas más emblemáticas de Cataluña y una de las más esperadas por los amantes de la lectura. Libros y rosas llenarán las calles en una jornada donde la literatura se convierte en protagonista absoluta.

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